Вооруженные силы США держат блокаду иранских портов

Вооруженные силы США вывели из строя торговое судно Lian Star, пытавшееся прорвать американскую блокаду портов Ирана.
Главные тезисы
- Вооруженные силы США проводят блокаду иранских портов, предотвращая проход торговых судов, направляющихся в Иран.
- Торговое судно Lian Star было выведено из строя американским самолетом после игнорирования предупреждений и несоблюдения требований.
США не пропускают торговые суда в иранские порты
Об этом 30 мая сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
Отмечается, что судно Lian Star двигалось по международным водам в направлении иранского порта в Оманском заливе и проигнорировало многочисленные предупреждения.
Американский самолет вывел судно из строя, выпустив ракету Hellfire в машинное отделение судна после того, как экипаж Lian Star не подчинился требованиям. Судно больше не следует в Иран.
May 30, 2026
Добавляется, что вооруженные силы США вывели из строя уже пять коммерческих судов и изменили курс 116 судов, чтобы полностью обеспечить соблюдение блокады портов исламской республики.
