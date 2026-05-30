Вооруженные силы США держат блокаду иранских портов
Вооруженные силы США вывели из строя торговое судно Lian Star, пытавшееся прорвать американскую блокаду портов Ирана.

  • Вооруженные силы США проводят блокаду иранских портов, предотвращая проход торговых судов, направляющихся в Иран.
  • Торговое судно Lian Star было выведено из строя американским самолетом после игнорирования предупреждений и несоблюдения требований.

Об этом 30 мая сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

29 мая действующие в Оманском заливе американские войска применили меры блокады, выведя из строя морское судно под флагом Гамбии, которое пыталось пройти в иранский порт.

Отмечается, что судно Lian Star двигалось по международным водам в направлении иранского порта в Оманском заливе и проигнорировало многочисленные предупреждения.

Американский самолет вывел судно из строя, выпустив ракету Hellfire в машинное отделение судна после того, как экипаж Lian Star не подчинился требованиям. Судно больше не следует в Иран.

Добавляется, что вооруженные силы США вывели из строя уже пять коммерческих судов и изменили курс 116 судов, чтобы полностью обеспечить соблюдение блокады портов исламской республики.

