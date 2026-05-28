США нанесли новые удары по военному объекту в Иране

США снова ударили по Ирану, несмотря на "переговоры"

По данным американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, удары были нанесены по военному объекту, представлявшему угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, американские военные перехватили и сбили несколько иранских дронов, которые также представляли угрозу. Поделиться

Удары произошли на фоне переговоров по завершению продолжающейся уже три месяца войны, унесшей тысячи жизней и существенно поднявших мировые цены на энергоносители. Конфликт начался 28 февраля с атак США и Израиля.

Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп опроверг сообщения иранских государственных СМИ о том, что Иран и Оман будут совместно управлять судоходством через Ормузский пролив в рамках мирного соглашения. Трамп подчеркнул: пролив останется открытым.

Предыдущие американские удары по Ирану были нанесены в понедельник, 26 мая. Тогда США назвали их "оборонными" — целями стали лодки, пытавшиеся заложить мины, и позиции ракетных комплексов. Иран расценил эту атаку как нарушение хрупкого перемирия.