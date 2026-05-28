США нанесли новые удары по военному объекту в Иране
Американские военные ночью 28 мая нанесли новые удары по военному объекту в Иране.

  • США нанесли новые удары по военному объекту в Иране, направленные против угрозы для сил и коммерческого судоходства.
  • Продолжающиеся боевые действия в Иране в условиях переговоров по завершению войны ведут к росту напряженности на мировой арене.

США снова ударили по Ирану, несмотря на "переговоры"

По данным американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, удары были нанесены по военному объекту, представлявшему угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, американские военные перехватили и сбили несколько иранских дронов, которые также представляли угрозу.

Удары произошли на фоне переговоров по завершению продолжающейся уже три месяца войны, унесшей тысячи жизней и существенно поднявших мировые цены на энергоносители. Конфликт начался 28 февраля с атак США и Израиля.

Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп опроверг сообщения иранских государственных СМИ о том, что Иран и Оман будут совместно управлять судоходством через Ормузский пролив в рамках мирного соглашения. Трамп подчеркнул: пролив останется открытым.

Предыдущие американские удары по Ирану были нанесены в понедельник, 26 мая. Тогда США назвали их "оборонными" — целями стали лодки, пытавшиеся заложить мины, и позиции ракетных комплексов. Иран расценил эту атаку как нарушение хрупкого перемирия.

Параллельно Вашингтон и Тегеран ведут переговоры по урегулированию конфликта. По одному из обсуждаемых планов Ормузский пролив может быть полностью открыт для судоходства примерно через месяц после подписания соглашения о прекращении огня.

