Эксперты предупреждают о неготовности США защищаться от атак дронов

Компании, работающие над технологией борьбы с дронов, предупреждают, что США не готовы к этой угрозе.

США не способны отразить вероятную атаку дронов

Соединенные Штаты Америки по состоянию на сегодняшний день не готовы защищаться от вражеских атак дронов. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на специалистов отрасли.

Дроны стали определяющим оружием в Украине и растущей угрозой на Ближнем Востоке. Это показывает, как дешевые и доступные системы могут создавать серьезные проблемы безопасности за рубежом и дома.

Я очень обеспокоен, — сказал Business Insider Кристиан Брост, генеральный менеджер американского подразделения Robin Radar, компании, производящей радары для обнаружения дронов, используемых Украиной и союзниками США и имеющих контракты с США.

Когда Брост впервые занялся вопросами борьбы с дронами в 2024 году, он предположил, что США нашли решение этой проблемы.

То, что я вижу в США, не так. Я бы откровенно сказал, что мы, вероятно, отстаем от Европы, когда речь идет о внедрении технологий борьбы с дронами. А проблема США заключается в том, что только самые высокие элитные правоохранительные организации, защищающие очень важную инфраструктуру, имеют хоть какие-то технологии обнаружения дронов.

DroneShield, австралийская компания по борьбе с дронами, имеющая операции и оборудование в Украине, выпустила аналогичные предупреждения.

Компания производит технологию борьбы с дронами, которая обнаруживает, отслеживает и нарушает работу дронов, подавляя радиосвязь. Мэтт МакКренн, генеральный директор ее американского подразделения, рассказал Business Insider, что осознание пробелов в защите от дронов в США "набирает обороты".