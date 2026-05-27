Експерти попереджають про неготовність США захищатися від атак дронів

Компанії, що працюють над технологією боротьби з дронів, попереджають, що США не готові до цієї загрози.

США не здатні відбити ймовірну атаку дронів

Сполучені Штати Америки станом на сьогодні не готові захищатися від ворожих атак дронів. Про це пише Business Insider із посиланням на фахівців галузі.

Зазначається, що дрони стали визначальною зброєю в Україні та зростаючою загрозою на Близькому Сході. Це демонструє, як дешеві та доступні системи можуть створювати серйозні проблеми безпеці за кордоном та вдома.

Компанії, що працюють над технологією боротьби з дронами, попереджають, що США не готові до цієї загрози.

Я дуже стурбований, — сказав Business Insider Крістіан Брост, генеральний менеджер американського підрозділу Robin Radar, компанії, яка виробляє радари для виявлення дронів, що використовуються Україною та союзниками США та має контракти зі США. Поширити

Коли Брост вперше зайнявся питаннями боротьби з дронами у 2024 році, він припустив, що США знайшли рішення цієї проблеми.

Те, що я бачу в США, не так. Я б відверто сказав, що ми, ймовірно, відстаємо від Європи, коли йдеться про впровадження технологій боротьби з дронами. А проблема США полягає в тому, що лише найвищі елітні правоохоронні організації, які захищають дуже важливу інфраструктуру, мають хоч якісь технології виявлення дронів.

DroneShield, австралійська компанія з боротьби з дронами, яка має операції та обладнання в Україні, випустила аналогічні попередження.

Компанія виробляє технологію боротьби з дронами, яка виявляє, відстежує та порушує роботу дронів, придушуючи радіозв’язок. Метт МакКренн, генеральний директор її американського підрозділу, розповів Business Insider, що усвідомлення прогалин у захисті від дронів у США "набирає обертів".