США завдали нових ударів по військовому об'єкту в Ірані

США знову ударили по Ірану попри “перемовини”

За даними американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, удари були завдані по військовому об'єкту, що становив загрозу для сил США та комерційного судноплавства в Ормузькій протоці.

Крім того, американські військові перехопили та збили кілька іранських дронів, які також становили загрозу.

Удари відбулися на тлі переговорів щодо завершення триваючої вже три місяці війни, яка забрала тисячі життів і суттєво підняла світові ціни на енергоносії. Конфлікт розпочався 28 лютого з атак США та Ізраїлю.

Раніше цього ж дня президент США Дональд Трамп спростував повідомлення іранських державних ЗМІ про те, що Іран та Оман спільно управлятимуть судноплавством через Ормузьку протоку в рамках мирної угоди. Трамп наголосив: протока залишиться відкритою.

Попередні американські удари по Ірану були завдані в понеділок, 26 травня. Тоді США назвали їх "оборонними" — цілями стали човни, які намагалися закласти міни, та позиції ракетних комплексів. Іран розцінив ту атаку як порушення крихкого перемир'я.