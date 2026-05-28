США завдали нових ударів по військовому об'єкту в Ірані

Американські військові вночі 28 травня завдали нових ударів по військовому об'єкту в Ірані.
Головні тези:
- США здійснили нові удари по військовому об'єкту в Ірані, який загрожував силам США та комерційному судноплавству в Ормузькій протоці.
- Останні події в Ірані відбулися на тлі триваючих переговорів щодо завершення триваючої вже три місяці війни.
США знову ударили по Ірану попри “перемовини”
За даними американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, удари були завдані по військовому об'єкту, що становив загрозу для сил США та комерційного судноплавства в Ормузькій протоці.
Удари відбулися на тлі переговорів щодо завершення триваючої вже три місяці війни, яка забрала тисячі життів і суттєво підняла світові ціни на енергоносії. Конфлікт розпочався 28 лютого з атак США та Ізраїлю.
Раніше цього ж дня президент США Дональд Трамп спростував повідомлення іранських державних ЗМІ про те, що Іран та Оман спільно управлятимуть судноплавством через Ормузьку протоку в рамках мирної угоди. Трамп наголосив: протока залишиться відкритою.
Попередні американські удари по Ірану були завдані в понеділок, 26 травня. Тоді США назвали їх "оборонними" — цілями стали човни, які намагалися закласти міни, та позиції ракетних комплексів. Іран розцінив ту атаку як порушення крихкого перемир'я.
Паралельно Вашингтон і Тегеран ведуть переговори про врегулювання конфлікту. За одним із обговорюваних планів, Ормузька протока може бути повністю відкрита для судноплавства приблизно за місяць після підписання угоди про припинення вогню.
