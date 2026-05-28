Цены на нефть выросли из-за обмена авиаударами между США и Ираном

28 мая цены на нефть выросли после того, как Корпус стражей исламской революции (КИР) заявил об ударе по американской авиабазе.
Главные тезисы
- Обмен авиаударами между США и Ираном привел к росту цен на нефть на фоне продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке.
- Цены на нефть марки Brent и West Texas Intermediate подорожали более чем на 2%, восстановив предыдущие потери.
- Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение о приближении к компромиссному соглашению с Тегераном, что привело к удару по американской авиабазе.
Цены на нефть растут на фоне продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,38 доллара или на 2,52% — до 96,67 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 2,24 доллара или на 2,53% — до 90,92 доллара.
Накануне оба сорта подешевели более чем на 5%, опустившись до самого низкого уровня за месяц. Это произошло на фоне ожиданий вероятного соглашения между странами о завершении войны и возобновлении работы Ормузского пролива.
Через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп опроверг сообщение о приближении к компромиссному соглашению с Тегераном, КСИР заявил, что нанес удар по американской авиабазе. Это произошло в ответ на удары войск США вблизи аэропорта Бандар-Аббас.
Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о возможном плане урегулирования, предусматривающем полное открытие Ормузского пролива для судоходства примерно через месяц после достижения соглашения о прекращении боевых действий.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-