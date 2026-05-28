Цены на нефть выросли из-за обмена авиаударами между США и Ираном

28 мая цены на нефть выросли после того, как Корпус стражей исламской революции (КИР) заявил об ударе по американской авиабазе.

Цены на нефть растут на фоне продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,38 доллара или на 2,52% — до 96,67 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 2,24 доллара или на 2,53% — до 90,92 доллара.

Накануне оба сорта подешевели более чем на 5%, опустившись до самого низкого уровня за месяц. Это произошло на фоне ожиданий вероятного соглашения между странами о завершении войны и возобновлении работы Ормузского пролива.

Через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп опроверг сообщение о приближении к компромиссному соглашению с Тегераном, КСИР заявил, что нанес удар по американской авиабазе. Это произошло в ответ на удары войск США вблизи аэропорта Бандар-Аббас.

Похоже, что обмен авиаударами является частью переговорной риторики, — заявил аналитик PVM Oil Association Джон Эванс.

Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о возможном плане урегулирования, предусматривающем полное открытие Ормузского пролива для судоходства примерно через месяц после достижения соглашения о прекращении боевых действий.