Цены на нефть выросли из-за обмена авиаударами между США и Ираном
Категория
Экономика
Дата публикации

Цены на нефть выросли из-за обмена авиаударами между США и Ираном

цены
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

28 мая цены на нефть выросли после того, как Корпус стражей исламской революции (КИР) заявил об ударе по американской авиабазе.

Главные тезисы

  • Обмен авиаударами между США и Ираном привел к росту цен на нефть на фоне продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке.
  • Цены на нефть марки Brent и West Texas Intermediate подорожали более чем на 2%, восстановив предыдущие потери.
  • Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение о приближении к компромиссному соглашению с Тегераном, что привело к удару по американской авиабазе.

Цены на нефть растут на фоне продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,38 доллара или на 2,52% — до 96,67 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 2,24 доллара или на 2,53% — до 90,92 доллара.

Накануне оба сорта подешевели более чем на 5%, опустившись до самого низкого уровня за месяц. Это произошло на фоне ожиданий вероятного соглашения между странами о завершении войны и возобновлении работы Ормузского пролива.

Через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп опроверг сообщение о приближении к компромиссному соглашению с Тегераном, КСИР заявил, что нанес удар по американской авиабазе. Это произошло в ответ на удары войск США вблизи аэропорта Бандар-Аббас.

Похоже, что обмен авиаударами является частью переговорной риторики, — заявил аналитик PVM Oil Association Джон Эванс.

Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о возможном плане урегулирования, предусматривающем полное открытие Ормузского пролива для судоходства примерно через месяц после достижения соглашения о прекращении боевых действий.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Цены на нефть стремительно выросли после нового решения США насчет Ирана
цены
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Цены на нефть снова могут резко вырости — аналитики
Чего ждать от цен на нефть
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Цены на нефть стремительно возросли после заявлений Трампа насчет Ирана
цены

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?