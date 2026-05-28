Ціни на нафту зросли через обмін авіаударами між США та Іраном

28 травня ціни на нафту зросли після того, як Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про удар по американській авіабазі.
Головні тези:
- Обмін авіаударами між США та Іраном призвів до зростання цін на нафту на тлі продовження бойових дій на Близькому Сході.
- Ціни на нафту марки Brent та West Texas Intermediate подорожчали на понад 2%, відновивши попередні втрати.
Ціни на нафту зростають на тлі продовження бойових дій на Близькому Сході
Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,38 долара або на 2,52% - до 96,67 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 2,24 долара або на 2,53% - до 90,92 долара.
Напередодні обидва сорти подешевшали на понад 5%, опустившись до найнижчого рівня за місяць. Це сталося на тлі очікувань імовірної угоди між країнами щодо завершення війни й відновлення роботи Ормузької протоки.
Через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп спростував повідомлення про наближення до компромісної угоди з Тегераном, КВІР заявив, що завдав удару по американській авіабазі. Це сталося у відповідь на удари військ США поблизу аеропорту Бандар-Аббас.
Вашингтон і Тегеран ведуть переговори щодо можливого плану врегулювання, який передбачає повне відкриття Ормузької протоки для судноплавства приблизно через місяць після досягнення угоди про припинення бойових дій.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-