Ціни на нафту зросли через обмін авіаударами між США та Іраном
Джерело:  Reuters

28 травня ціни на нафту зросли після того, як Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про удар по американській авіабазі.

Головні тези:

  • Обмін авіаударами між США та Іраном призвів до зростання цін на нафту на тлі продовження бойових дій на Близькому Сході.
  • Ціни на нафту марки Brent та West Texas Intermediate подорожчали на понад 2%, відновивши попередні втрати.

Ціни на нафту зростають на тлі продовження бойових дій на Близькому Сході

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,38 долара або на 2,52% - до 96,67 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 2,24 долара або на 2,53% - до 90,92 долара.

Напередодні обидва сорти подешевшали на понад 5%, опустившись до найнижчого рівня за місяць. Це сталося на тлі очікувань імовірної угоди між країнами щодо завершення війни й відновлення роботи Ормузької протоки.

Через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп спростував повідомлення про наближення до компромісної угоди з Тегераном, КВІР заявив, що завдав удару по американській авіабазі. Це сталося у відповідь на удари військ США поблизу аеропорту Бандар-Аббас.

Схоже, що обмін авіаударами є частиною переговорної риторики, - заявив аналітик PVM Oil Association Джон Еванс.

Вашингтон і Тегеран ведуть переговори щодо можливого плану врегулювання, який передбачає повне відкриття Ормузької протоки для судноплавства приблизно через місяць після досягнення угоди про припинення бойових дій.

