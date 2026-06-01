Иран приостанавливает переговоры со США и полностью перекрывает Ормузский пролив

Иран поставил на "паузу" переговоры с США

Отмечается, что вооруженные силы Ирана и все группировки "Фронта сопротивления" (неформальный союз Ирана и поддерживаемых им политических и военных организаций на Ближнем Востоке) "решительно настроены ответить на преступления сионистов и открыть новые фронты".

По информации Tasnim, учитывая "продолжение преступлений Израиля" в Ливане и учитывая, что Ливан был одной из предпосылок для перемирия — которое сейчас нарушено на всех фронтах — иранская переговорная команда "приостанавливает диалог и обмен сообщениями через посредников".

Иранские официальные лица и переговорщики отметили немедленное прекращение "агрессивных и варварских операций армии израильского режима" в Газе и Ливане, а также необходимость полного вывода войск с оккупированных территорий Ливана.

Они заявили, что до тех пор, пока позиция Ирана и "Фронта сопротивления" в этом вопросе не будет закреплена, никаких дальнейших переговоров не будет.

Кроме того, "Фронт Сопротивления" и Иран включили в свою повестку дня полную блокаду Ормузского пролива и активизацию других фронтов, в частности Баб-эль-Мандебского пролива.