США нанесли новые удары по военным объектам Ирана

Американские военные нанесли удары по иранским радарам и командным пунктам управления дронами в ответ на сбивание своего беспилотника
Главные тезисы
- США провели удары по иранским радарам и пунктам управления дронами в ответ на сбивание своего беспилотника MQ-1.
- Центральное командование США (CENTCOM) атаковало иранские объекты в Горуке и на острове Кешм в оборонительных целях.
США снова атакуют иранские военные объекты
Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.
Центральное командование США (CENTCOM) в эти выходные нанесло удары оборонительного характера по иранским радарам и пунктам командования и управления беспилотниками в Горуке и на острове Кешм.
Поводом для этих действий стало сбивание Ираном американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами.
June 1, 2026
Ни один американский военнослужащий не пострадал во время операции.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-