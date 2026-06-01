США нанесли новые удары по военным объектам Ирана
Американские военные нанесли удары по иранским радарам и командным пунктам управления дронами в ответ на сбивание своего беспилотника

  • США провели удары по иранским радарам и пунктам управления дронами в ответ на сбивание своего беспилотника MQ-1.
  • Центральное командование США (CENTCOM) атаковало иранские объекты в Горуке и на острове Кешм в оборонительных целях.

США снова атакуют иранские военные объекты

Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

Центральное командование США (CENTCOM) в эти выходные нанесло удары оборонительного характера по иранским радарам и пунктам командования и управления беспилотниками в Горуке и на острове Кешм.

Поводом для этих действий стало сбивание Ираном американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами.

Американские истребители быстро отреагировали, уничтожив иранские средства противовоздушной обороны, наземную станцию управления и два беспилотника, представлявших угрозу для судов, проходивших через региональные воды.

Ни один американский военнослужащий не пострадал во время операции.

