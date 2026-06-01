США завдали нових ударів по військових об'єктах Ірану

Американські військові завдали ударів по іранських радарах та командних пунктах управління дронами у відповідь на збиття свого безпілотника
Головні тези:
- США завдали удари по іранських об'єктах у відповідь на збиття американського безпілотника.
- Американські військові використали літаки для нейтралізації радарів і командних пунктів управління дронами у Ірані.
США знову атакують іранські військові об’єкти
Про це повідомляє Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі X.
Центральне командування США (CENTCOM) цими вихідними завдало ударів оборонного характеру по іранських радарах та пунктах командування та управління безпілотниками в Горуку та на острові Кешм.
Приводом для цих дій стало збиття Іраном американського безпілотника MQ-1, який діяв над міжнародними водами.
June 1, 2026
Жоден американський військовослужбовець не постраждав під час операції.
