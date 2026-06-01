США завдали нових ударів по військових об'єктах Ірану

Американські військові завдали ударів по іранських радарах та командних пунктах управління дронами у відповідь на збиття свого безпілотника

США знову атакують іранські військові об’єкти

Про це повідомляє Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі X.

Центральне командування США (CENTCOM) цими вихідними завдало ударів оборонного характеру по іранських радарах та пунктах командування та управління безпілотниками в Горуку та на острові Кешм.

Приводом для цих дій стало збиття Іраном американського безпілотника MQ-1, який діяв над міжнародними водами.

Американські винищувачі швидко відреагували, знищивши іранські засоби протиповітряної оборони, наземну станцію управління та два безпілотники, що становили загрозу для суден, які проходили через регіональні води.

Жоден американський військовослужбовець не постраждав під час операції.