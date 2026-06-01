США завдали нових ударів по військових об'єктах Ірану
U.S. Central Command
США

Американські військові завдали ударів по іранських радарах та командних пунктах управління дронами у відповідь на збиття свого безпілотника

Головні тези:

  • США завдали удари по іранських об'єктах у відповідь на збиття американського безпілотника.
  • Американські військові використали літаки для нейтралізації радарів і командних пунктів управління дронами у Ірані.

США знову атакують іранські військові об’єкти

Про це повідомляє Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі X.

Центральне командування США (CENTCOM) цими вихідними завдало ударів оборонного характеру по іранських радарах та пунктах командування та управління безпілотниками в Горуку та на острові Кешм.

Приводом для цих дій стало збиття Іраном американського безпілотника MQ-1, який діяв над міжнародними водами.

Американські винищувачі швидко відреагували, знищивши іранські засоби протиповітряної оборони, наземну станцію управління та два безпілотники, що становили загрозу для суден, які проходили через регіональні води.

Жоден американський військовослужбовець не постраждав під час операції.

