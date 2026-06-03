США и Иран возобновили боевые действия на Ближнем Востоке

Согласно данным CNN, американские и иранские военные обменялись мощными ударами во время одной из самых масштабных ночных атак со дня установления перемирия в апреле.
Главные тезисы
- Новая волна эскалации явилась следствием провала мирных переговоров.
- Иранский режим признал, что нанес удары по "американской авиационной и вертолетной базе" в регионе.
Ситуация на Ближнем Востоке снова обостряется
Как удалось узнать журналистам, боевые действия в регионе разгорелись из-за того, что мирные переговоры не принесли желаемого результата ни одной из стран.
Фактически речь идет о том, что они оказались на грани срыва после нескольких дней взаимных обвинений и роста недовольства со всех сторон.
Как утверждают в Центральном командовании США (CENTCOM), судно не выполнило требования Штатов по блокаде иранских портов.
После этого Иран официально подтвердил, что атаковал ракетой судно под либерийским флагом.
Новая волна эскалации началась, когда американские военные ударили по иранской наземной станции управления на острове Кешм, недалеко от Ормузского пролива.
На этом фоне Иран запустил ракеты и беспилотники в направлении стран Персидского залива — Кувейта и Бахрейна.
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