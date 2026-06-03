США и Иран возобновили боевые действия на Ближнем Востоке

Согласно данным CNN, американские и иранские военные обменялись мощными ударами во время одной из самых масштабных ночных атак со дня установления перемирия в апреле.

Ситуация на Ближнем Востоке снова обостряется

Как удалось узнать журналистам, боевые действия в регионе разгорелись из-за того, что мирные переговоры не принесли желаемого результата ни одной из стран.

Фактически речь идет о том, что они оказались на грани срыва после нескольких дней взаимных обвинений и роста недовольства со всех сторон.

Военные действия во вторник вечером, судя по всему, начались с того, что американские военные нанесли удар ракетой Hellfire по нефтяному танкеру под флагом Ботсваны, направлявшегося в иранский порт на острове Харк. Поделиться

Как утверждают в Центральном командовании США (CENTCOM), судно не выполнило требования Штатов по блокаде иранских портов.

После этого Иран официально подтвердил, что атаковал ракетой судно под либерийским флагом.

Новая волна эскалации началась, когда американские военные ударили по иранской наземной станции управления на острове Кешм, недалеко от Ормузского пролива.