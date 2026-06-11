США второй день подряд наносят удары по Ирану

Американские военные второй день подряд нанесли удары по Ирану, пытаясь оказать давление на Тегеран, чтобы тот подписал соглашение.
Главные тезисы
- США продолжают наносить удары по Ирану второй день подряд, стремясь давить на Тегеран для заключения выгодного соглашения.
- Удары направлены на ключевые иранские объекты, чтобы создать условия для предстоящего соглашения, считает министр обороны США Пит Гегсет.
США снова бьют по Ирану
Об ударах сообщило Центральное командование CENTCOM.
Министр обороны США Пит Гегсет заявил журналистам 10 июня во время визита в штаб CENTCOM во Флориде, что "CENTCOM будет занят сегодня вечером, поскольку мы собираемся нанести Ирану сильный удар".
Впоследствии CENTCOM сообщил в X о нанесенных ударах.
June 11, 2026
Американское должностное лицо на условиях сообщило Axios, что все цели находились на юге Ирана и включали системы противовоздушной обороны, радиолокационные системы и подразделения управления и контроля беспилотников.
Два собеседника сообщили изданию, что в среду во второй половине дня Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить военные варианты действий. Это произошло через несколько часов после того, как он заявил журналистам, что США "сегодня снова нанесут им сильный удар".
9 июня вечером США нанесли удар по иранским радиолокационным объектам и противовоздушной обороне в ответ на сбивание американского вертолета, но эти удары были рассчитаны так, чтобы избежать жертв и оставить возможность заключения соглашения.
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