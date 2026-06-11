США второй день подряд наносят удары по Ирану

Американские военные второй день подряд нанесли удары по Ирану, пытаясь оказать давление на Тегеран, чтобы тот подписал соглашение.

США снова бьют по Ирану

Об ударах сообщило Центральное командование CENTCOM.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил журналистам 10 июня во время визита в штаб CENTCOM во Флориде, что "CENTCOM будет занят сегодня вечером, поскольку мы собираемся нанести Ирану сильный удар".

У Ирана есть шанс заключить выгодное соглашение. Они не были готовы сделать это. На ключевые объекты в Иране из США будут падать бомбы. Это не для того, чтобы возобновить войну, а чтобы установить условия соглашения. Пит Гегсет Министр обороны США

Впоследствии CENTCOM сообщил в X о нанесенных ударах.

Силы CENTCOM нанесли удары по иранским военным объектам наблюдения, системам связи и объектам противовоздушной обороны на территории Ирана. Подразделения Корпуса морской пехоты, ВВС и ВМС США применили высокоточное вооружение против иранских целей, представляющих угрозу для американских войск и международных торговых судов, проходящих через региональные воды. Поделиться

Американское должностное лицо на условиях сообщило Axios, что все цели находились на юге Ирана и включали системы противовоздушной обороны, радиолокационные системы и подразделения управления и контроля беспилотников.

Два собеседника сообщили изданию, что в среду во второй половине дня Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить военные варианты действий. Это произошло через несколько часов после того, как он заявил журналистам, что США "сегодня снова нанесут им сильный удар".

9 июня вечером США нанесли удар по иранским радиолокационным объектам и противовоздушной обороне в ответ на сбивание американского вертолета, но эти удары были рассчитаны так, чтобы избежать жертв и оставить возможность заключения соглашения.