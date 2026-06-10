США устроили месть Ирану за сбитый американский вертолет

В армии США официально подтвердили, что начали наносить ответные удары на сбитие Ираном вертолета Apache, который патрулировал Ормузский пролив.
Главные тезисы
- Трамп заявил, что месть США Ирану является "очень решительной, очень мощной".
- Новая волна эскалация произошла через несколько часов после того, как президент США анонсировал подписание мирного соглашения с Тегераном за “два-три дня”.
США снова атакуют Иран
С официально заявлением по этому поводу выступило Центральное командование США (CENTCOM) в сети Х:
В Центральном командовании США четко дали понять, что новая операция американских солдат "является пропорциональным ответом на безосновательную агрессию со стороны Ирана".
Иранские журналисты сообщают, что после сообщений американских военных об ударах в прибрежном иранском городе Сирик прогремели громкие взрывы.
По словам местных жителей, они услышали серию взрывов в этом районе.
Кроме того, довольно громко было в Бандар-Аббасе и Кешме, которые граничат с Ормузским проливом.
Свою позицию на этот счет уже озвучил президент США Дональд Трамп.
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