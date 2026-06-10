США устроили месть Ирану за сбитый американский вертолет

В армии США официально подтвердили, что начали наносить ответные удары на сбитие Ираном вертолета Apache, который патрулировал Ормузский пролив.

США снова атакуют Иран

С официально заявлением по этому поводу выступило Центральное командование США (CENTCOM) в сети Х:

Сегодня (во вторник — ред.) в 17:00 по восточноамериканскому времени (00:00 по Киеву — ред.) войска Центрального командования США по приказу Верховного главнокомандующего приступили к нанесению ударов в порядке самообороны против Ирана в ответ на вчерашнее сбивание вертолета Apache армии США. Поделиться

В Центральном командовании США четко дали понять, что новая операция американских солдат "является пропорциональным ответом на безосновательную агрессию со стороны Ирана".

Иранские журналисты сообщают, что после сообщений американских военных об ударах в прибрежном иранском городе Сирик прогремели громкие взрывы.

По словам местных жителей, они услышали серию взрывов в этом районе.

Кроме того, довольно громко было в Бандар-Аббасе и Кешме, которые граничат с Ормузским проливом.

Свою позицию на этот счет уже озвучил президент США Дональд Трамп.