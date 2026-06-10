США устроили месть Ирану за сбитый американский вертолет
Категория
Мир
Дата публикации

США устроили месть Ирану за сбитый американский вертолет

США снова атакуют Иран
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Источник:  online.ua

В армии США официально подтвердили, что начали наносить ответные удары на сбитие Ираном вертолета Apache, который патрулировал Ормузский пролив.

Главные тезисы

  • Трамп заявил, что месть США Ирану является "очень решительной, очень мощной".
  • Новая волна эскалация произошла через несколько часов после того, как президент США анонсировал подписание мирного соглашения с Тегераном за “два-три дня”.

США снова атакуют Иран

С официально заявлением по этому поводу выступило Центральное командование США (CENTCOM) в сети Х:

Сегодня (во вторник — ред.) в 17:00 по восточноамериканскому времени (00:00 по Киеву — ред.) войска Центрального командования США по приказу Верховного главнокомандующего приступили к нанесению ударов в порядке самообороны против Ирана в ответ на вчерашнее сбивание вертолета Apache армии США.

В Центральном командовании США четко дали понять, что новая операция американских солдат "является пропорциональным ответом на безосновательную агрессию со стороны Ирана".

Иранские журналисты сообщают, что после сообщений американских военных об ударах в прибрежном иранском городе Сирик прогремели громкие взрывы.

По словам местных жителей, они услышали серию взрывов в этом районе.

Кроме того, довольно громко было в Бандар-Аббасе и Кешме, которые граничат с Ормузским проливом.

Свою позицию на этот счет уже озвучил президент США Дональд Трамп.

Я считаю, что очень важно ответить. Они сбили вертолет, и мы отвечаем прямо сейчас. Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом минувшей ночью, и я считаю, что ответ должен быть очень решительным, очень мощным, и именно таким он и является.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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