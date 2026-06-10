США влаштували помсту Ірану за збитий американський вертоліт

В армії США офіційно підтвердили, що почали завдавати ударів у відповідь на збиття Іраном вертольота Apache, який патрулював Ормузьку протоку.

США знову атакують Іран

З офіційно заявою з цього приводу виступило Центральне командування США (CENTCOM) у мережі Х:

Сьогодні (у вівторок — ред.) о 17:00 за східноамериканським часом (00:00 за Києвом — ред.) війська Центрального командування США за наказом Верховного головнокомандувача розпочали завдання ударів у порядку самооборони проти Ірану у відповідь на вчорашнє збиття вертольота Apache армії США. Поширити

У Центральному командуванні США чітко дали зрозуміти, що нова операція американських солдатів "є пропорційною відповіддю на безпідставну агресію з боку Ірану".

Іранські журналісти повідомляють, що після повідомлень американських військових про удари у прибережному іранському місті Сірік прогриміли гучні вибухи.

За словами місцевих мешканців, вони почули "серію вибухів у цьому районі".

Окрім того, доволі гучно було в Бандар-Аббасі та Кешмі, які межують з Ормузькою протокою.

Свою позицію з цього приводу вже озвучив президент США Дональд Трамп.