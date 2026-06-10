США влаштували помсту Ірану за збитий американський вертоліт

В армії США офіційно підтвердили, що почали завдавати ударів у відповідь на збиття Іраном вертольота Apache, який патрулював Ормузьку протоку.
Головні тези:
- Трамп заявив, що помста США Ірану є "дуже рішучою, дуже потужною".
- Нова хвиля ескалація відбулася за кілька годин після того, як президент США анонсував підписання мирної угоди з Тегераном за “два-три дні”.
США знову атакують Іран
З офіційно заявою з цього приводу виступило Центральне командування США (CENTCOM) у мережі Х:
У Центральному командуванні США чітко дали зрозуміти, що нова операція американських солдатів "є пропорційною відповіддю на безпідставну агресію з боку Ірану".
Іранські журналісти повідомляють, що після повідомлень американських військових про удари у прибережному іранському місті Сірік прогриміли гучні вибухи.
За словами місцевих мешканців, вони почули "серію вибухів у цьому районі".
Окрім того, доволі гучно було в Бандар-Аббасі та Кешмі, які межують з Ормузькою протокою.
Свою позицію з цього приводу вже озвучив президент США Дональд Трамп.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-