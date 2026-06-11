Ескалація між США та Іраном призвела до різкого зростання цін на нафту

Ціни на нафту різко зросли 11 червня, коли Тегеран оголосив про закриття Ормузької протоки після того, як США завдали додаткових ударів по Ірану, а американський президент Дональд Трамп пригрозив ще більшою кількістю атак, якщо не буде укладено мирну угоду.

Ціни на нафту стрімко зросли на тлі взаємних атак США та Ірану

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,48 дол. (на 1,59%) до 94,58 дол. за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,71 дол. (1,90%) до 91,74 дол. Раніше під час сесії ф'ючерси на американську нафту подорожчали більш ніж на 3 долари.

У четвер верховне об'єднане військове командування Ірану оголосило про закриття Ормузької протоки для нафтових танкерів та торгових суден, заявивши, що по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку, буде відкрито вогонь.

Це ще раз свідчить про те, що до укладення угоди ще далеко і що постачання енергоносіїв із Перської затоки й надалі будуть суттєво обмежені, — зазначили аналітики ING у повідомленні для клієнтів.

За їхніми словами, поновлення ескалації бойових дій призвело до зростання цін на нафту під час ранкових торгів.

10 червня американські військові заявили у соцмережі Х, що торгові судна продовжують проходити через протоку в обох напрямках. Вони зазначили, що жоден військовий корабель США не був уражений у протоці після того, як іранські державні ЗМІ повідомили, що американські кораблі поблизу протоки стали мішенню для ракет і безпілотників. Поширити

Війська Сполучених Штатів почали завдавати додаткових ударів по численних цілях в Ірані ввечері, що є останньою ескалацією з обміну атаками, яка загрожує поновленням повномасштабної війни, зупиненої на початку квітня, коли обидві сторони домовилися про хитке перемир'я, йдеться у матеріалі.