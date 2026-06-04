Ціни на нафту знизилися на тлі перемир'я між Ізраїлем та Ліваном

4 червня ціни на нафту знизилися, оскільки угода про перемир'я між Ізраїлем та Ліваном посилила надії на укладення ширшої угоди про припинення американо-ізраїльської війни з Іраном, що може призвести до відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.
Головні тези:
- Угода про перемир'я між Ізраїлем та Ліваном призвела до зниження цін на нафту в четвер.
- Є надія на укладення угоди про припинення американо-ізраїльської війни з Іраном, що може позитивно позначитися на стані нафтових ринків.
Нафта знову падає в ціні: яка причина
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 87 центів, або 0,89%, до 96,92 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 78 центів, або 0,81%, до 95,24 долара.
Ізраїль та Ліван пізно 3 червня заявили, що домовилися про припинення вогню, що дало надію на угоду між Вашингтоном і Тегераном, який частково пов'язав укладення будь-якої угоди з припиненням бойових дій між Ізраїлем та Ліваном.
Президент США Дональд Трамп у середу припустив, що вже цими вихідними може відбутися прогрес у переговорах з Іраном.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у середу заявив, що контакти Тегерана з Вашингтоном не були перервані, але прогресу в переговорах не досягнуто. Він додав, що обидві сторони вивчають тексти, якими обмінялися.
У США Палата представників, очолювана республіканцями, 3 червня схвалила резолюцію, яка забороняє Трампу продовжувати війну проти Ірану. Щоб резолюція набула чинності, їй знадобиться схвалення Сенату та більшість у дві третини голосів в обох палатах, щоб подолати можливе вето Трампа.
Міжнародне енергетичне агентство попередило 2 червня, що світові запаси нафти можуть досягти критичного рівня напередодні пікового літнього попиту, якщо скорочення запасів триватиме нинішніми темпами, незважаючи на те, що в травні імпорт нафти до Китаю скоротився на 6 мільйонів барелів на добу порівняно з березнем.
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