Цены на нефть снизились на фоне перемирия между Израилем и Ливаном
Категория
Экономика
Дата публикации

Цены на нефть снизились на фоне перемирия между Израилем и Ливаном

нефть
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Источник:  Reuters

4 июня цены на нефть снизились, поскольку соглашение о перемирии между Израилем и Ливаном усилило надежды на заключение более широкого соглашения о прекращении американо-израильской войны с Ираном, что может привести к возобновлению судоходства в Ормужском проливе.

Главные тезисы

  • Соглашение о перемирии между Израилем и Ливаном привело к снижению цен на нефть в связи с надеждами на политическое прекращение конфликта между США, Израилем и Ираном.
  • Последующие переговоры и действия могут создать основу для более широкого соглашения, что влияет на предсказуемость рынка нефти.

Нефть снова падает в цене: какая причина

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 87 центов, или 0,89%, до 96,92 доллара за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 78 центов, или 0,81%, до 95,24 доллара.

И Brent, и WTI подорожали примерно на 2% в среду после возобновления боевых действий на Ближнем Востоке, включая иранские атаки на Кувейт и военные удары США вблизи Ормузского пролива.

Израиль и Ливан поздно 3 июня заявили, что договорились о прекращении огня, что дало надежду на соглашение между Вашингтоном и Тегераном, частично связавшим заключение любого соглашения с прекращением боевых действий между Израилем и Ливаном.

Президент США Дональд Трамп в среду предположил, что уже в эти выходные может состояться прогресс в переговорах с Ираном.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в среду заявил, что контакты Тегерана с Вашингтоном не были прерваны, но прогресс в переговорах не достигнут. Он добавил, что обе стороны изучают обменявшиеся тексты.

В США Палата представителей, возглавляемая республиканцами, 3 июня одобрила резолюцию, запрещающую Трампу продолжать войну против Ирана. Чтобы резолюция вступила в силу, ей понадобится одобрение Сената и большинство две трети голосов в обеих палатах, чтобы преодолеть возможное вето Трампа.

Международное энергетическое агентство предупредило 2 июня, что мировые запасы нефти могут достичь критического уровня в преддверии пичного летнего спроса, если сокращение запасов будет продолжаться нынешними темпами, несмотря на то, что в мае импорт нефти в Китай сократился на 6 миллионов баррелей в сутки по сравнению с мартом.

Запасы явились буфером для нефтяного рынка. Однако даже если мы увидим в ближайшее время возобновление поставок нефти через Ормузский пролив, восстановление будет медленным и постепенным. Это свидетельствует о том, что запасы, вероятно, будут продолжать сокращаться в третьем квартале, что создает риск роста цен.

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