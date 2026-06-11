Эскалация между США и Ираном привела к резкому росту цен на нефть
Категория
Экономика
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Эскалация между США и Ираном привела к резкому росту цен на нефть

нефть
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Источник:  Reuters

Цены на нефть резко выросли 11 июня, когда Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива после того, как США нанесли дополнительные удары по Ирану, а американский президент Дональд Трамп пригрозил еще большим количеством атак, если не будет заключено мирное соглашение.

Главные тезисы

  • Эскалация конфликта между США и Ираном привела к резкому росту цен на нефть.
  • Закрытие Ормузского пролива Ираном и угрозы американского президента влияют на глобальные цены на нефть.
  • Взаимные атаки и угрозы прерывания поставок энергоносителей из Персидского залива вызвали волну нестабильности на рынке нефти.

Цены на нефть стремительно выросли на фоне взаимных атак США и Ирана

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $1,48. (на 1,59%) до 94,58 дол. за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,71 дол. (1,90%) до 91,74 дол. Ранее во время сессии фьючерсы на американскую нефть подорожали более чем на 3 доллара.

В четверг верховное объединенное военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива для нефтяных танкеров и торговых судов, заявив, что по любому судну, которое попытается пройти через пролив, будет открыт огонь.

Это еще раз свидетельствует о том, что до заключения соглашения еще далеко и что поставки энергоносителей из Персидского залива и дальше будут существенно ограничены, отметили аналитики ING в сообщении для клиентов.

По их словам, возобновление эскалации боевых действий привело к росту цен на нефть во время утренних торгов.

10 июня американские военные заявили в соцсети Х, что торговые суда продолжают проходить через пролив в обоих направлениях. Они отметили, что ни один военный корабль США не был поражен в проливе после того, как иранские государственные СМИ сообщили, что американские корабли вблизи пролива стали мишенью для ракет и беспилотников.

Войска Соединенных Штатов начали наносить дополнительные удары по многочисленным целям в Иране вечером, что является последней эскалацией по обмену атаками, грозящей возобновлением полномасштабной войны, остановленной в начале апреля, когда обе стороны договорились о шатком перемирии, говорится в материале.

Трамп заявил Fox News, что удары вскоре прекратятся, однако добавил, что он «разбомбит их до отказа», если иранское руководство немедленно не подпишет соглашение с США.

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