Эскалация между США и Ираном привела к резкому росту цен на нефть

Цены на нефть резко выросли 11 июня, когда Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива после того, как США нанесли дополнительные удары по Ирану, а американский президент Дональд Трамп пригрозил еще большим количеством атак, если не будет заключено мирное соглашение.
Главные тезисы
- Эскалация конфликта между США и Ираном привела к резкому росту цен на нефть.
- Закрытие Ормузского пролива Ираном и угрозы американского президента влияют на глобальные цены на нефть.
- Взаимные атаки и угрозы прерывания поставок энергоносителей из Персидского залива вызвали волну нестабильности на рынке нефти.
Цены на нефть стремительно выросли на фоне взаимных атак США и Ирана
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $1,48. (на 1,59%) до 94,58 дол. за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,71 дол. (1,90%) до 91,74 дол. Ранее во время сессии фьючерсы на американскую нефть подорожали более чем на 3 доллара.
В четверг верховное объединенное военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива для нефтяных танкеров и торговых судов, заявив, что по любому судну, которое попытается пройти через пролив, будет открыт огонь.
Это еще раз свидетельствует о том, что до заключения соглашения еще далеко и что поставки энергоносителей из Персидского залива и дальше будут существенно ограничены, отметили аналитики ING в сообщении для клиентов.
По их словам, возобновление эскалации боевых действий привело к росту цен на нефть во время утренних торгов.
Войска Соединенных Штатов начали наносить дополнительные удары по многочисленным целям в Иране вечером, что является последней эскалацией по обмену атаками, грозящей возобновлением полномасштабной войны, остановленной в начале апреля, когда обе стороны договорились о шатком перемирии, говорится в материале.
Трамп заявил Fox News, что удары вскоре прекратятся, однако добавил, что он «разбомбит их до отказа», если иранское руководство немедленно не подпишет соглашение с США.
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