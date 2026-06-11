США ударили по танкеру в Оманском заливе — погибли три гражданина Индии
Категория
Мир
Дата публикации

США ударили по танкеру в Оманском заливе — погибли три гражданина Индии

США
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Источник:  BBC

Трое индийских моряков, считавшихся пропавшими без вести, погибли от удара американских военных по танкеру в Оманском заливе.

Главные тезисы

  • Трое граждан Индии погибли от удара американских военных по танкеру в Оманском заливе.
  • США считают, что танкеры Settebello и Marivex нарушили американскую блокаду, пытаясь транспортировать нефть из Ирана.

США атаковали танкер в Оманском заливе: есть жертвы

Судно MT Settebello под флагом Палау подверглось нападению в среду после того, как военные США обвинили его в невыполнении "указаний американских вооруженных сил". На борту находились 24 индийских члена экипажа, из которых 21 был спасен.

В сообщении в соцсети Х министр судоходства Индии Сарбананда Соновал назвал этот инцидент «глубоко досадным», добавив, что тела трех мужчин в скором времени будут доставлены домой.

После атаки на судно индийское правительство вызвало замглавы представительства США в Дели.

Американские военные обвинили Settebello в нарушении американской блокады путем попытки транспортировки нефти из Ирана.

В сообщении в соцсети Х Центральное командование США сообщило, что самолет выпустил «высокоточные боеприпасы» по машинному отделению танкера «после того, как экипаж неоднократно отказался» выполнять указания.

Это уже второе судно с индийским экипажем, которое подверглось нападению со стороны США на этой неделе. В понедельник американские войска атаковали судно Marivex, также нефтяной танкер под флагом Палау с индийским экипажем, в Оманском заливе после того, как оно не выполнило указания США, сообщило Центральное командование США.

Все 24 члена экипажа судна были спасены военными Оманом, проинформировали индийские чиновники.

Индийское правительство настаивает, что "нападения на коммерческое судоходство и гражданскую инфраструктуру в регионе должны прекратиться".

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