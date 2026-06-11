США ударили по танкеру в Оманском заливе — погибли три гражданина Индии

Трое индийских моряков, считавшихся пропавшими без вести, погибли от удара американских военных по танкеру в Оманском заливе.
Главные тезисы
- Трое граждан Индии погибли от удара американских военных по танкеру в Оманском заливе.
- США считают, что танкеры Settebello и Marivex нарушили американскую блокаду, пытаясь транспортировать нефть из Ирана.
США атаковали танкер в Оманском заливе: есть жертвы
Судно MT Settebello под флагом Палау подверглось нападению в среду после того, как военные США обвинили его в невыполнении "указаний американских вооруженных сил". На борту находились 24 индийских члена экипажа, из которых 21 был спасен.
После атаки на судно индийское правительство вызвало замглавы представительства США в Дели.
Американские военные обвинили Settebello в нарушении американской блокады путем попытки транспортировки нефти из Ирана.
В сообщении в соцсети Х Центральное командование США сообщило, что самолет выпустил «высокоточные боеприпасы» по машинному отделению танкера «после того, как экипаж неоднократно отказался» выполнять указания.
June 10, 2026
Это уже второе судно с индийским экипажем, которое подверглось нападению со стороны США на этой неделе. В понедельник американские войска атаковали судно Marivex, также нефтяной танкер под флагом Палау с индийским экипажем, в Оманском заливе после того, как оно не выполнило указания США, сообщило Центральное командование США.
Индийское правительство настаивает, что "нападения на коммерческое судоходство и гражданскую инфраструктуру в регионе должны прекратиться".
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