Бывший инженер Google и Microsoft, а ныне президент Исследовательского института машинного интеллекта Нейт Соарес считает, что вероятность уничтожения человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "не менее 95%".
Главные тезисы
- Суперумный искусственный интеллект (ASI) может выйти из-под контроля человека.
- ИИ уже научился врать и манипулировать, поэтому причины для опасений действительно существуют.
ИИ действительно опасен для человечества
Что важно понимать, к идентичному мнению склоняются лауреат Нобелевской премии Джеффри Гинтон, математик Йошу Бенжио, а также главы OpenAI, Anthropic и Google DeepMind.
Каждый из них подписал заявление, в котором указано:
Все большее число ученых и общественных деятелей боятся появления суперумного ИИ (ASI), который выйдет из-под контроля.
Ни для кого не секрет, что ИИ уже научился врать, а его внутренние процессы часто непонятны людям.
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