"Он уничтожит человечество". Экс-инженер Google озвучил жуткий прогноз

Бывший инженер Google и Microsoft, а ныне президент Исследовательского института машинного интеллекта Нейт Соарес считает, что вероятность уничтожения человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "не менее 95%".

ИИ действительно опасен для человечества

Если мы не свернем с текущего курса — шансов избежать гибели почти нет. Мы несемся к обрыву на скорости 100 км/ч, — заявил Нейт Соарес. Поделиться

Что важно понимать, к идентичному мнению склоняются лауреат Нобелевской премии Джеффри Гинтон, математик Йошу Бенжио, а также главы OpenAI, Anthropic и Google DeepMind.

Каждый из них подписал заявление, в котором указано:

Снижение риска исчезновения человечества из-за ИИ должно стать глобальным приоритетом наряду с пандемиями и ядерной угрозой. Поделиться

Все большее число ученых и общественных деятелей боятся появления суперумного ИИ (ASI), который выйдет из-под контроля.

Ни для кого не секрет, что ИИ уже научился врать, а его внутренние процессы часто непонятны людям.