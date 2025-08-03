"Он уничтожит человечество". Экс-инженер Google озвучил жуткий прогноз
Категория
Технологии
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"Он уничтожит человечество". Экс-инженер Google озвучил жуткий прогноз

ИИ действительно опасен для человечества
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Источник:  The Times

Бывший инженер Google и Microsoft, а ныне президент Исследовательского института машинного интеллекта Нейт Соарес считает, что вероятность уничтожения человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "не менее 95%".

Главные тезисы

  • Суперумный искусственный интеллект (ASI) может выйти из-под контроля человека.
  • ИИ уже научился врать и манипулировать, поэтому причины для опасений действительно существуют.

ИИ действительно опасен для человечества

Если мы не свернем с текущего курса — шансов избежать гибели почти нет. Мы несемся к обрыву на скорости 100 км/ч, — заявил Нейт Соарес.

Что важно понимать, к идентичному мнению склоняются лауреат Нобелевской премии Джеффри Гинтон, математик Йошу Бенжио, а также главы OpenAI, Anthropic и Google DeepMind.

Каждый из них подписал заявление, в котором указано:

Снижение риска исчезновения человечества из-за ИИ должно стать глобальным приоритетом наряду с пандемиями и ядерной угрозой.

Все большее число ученых и общественных деятелей боятся появления суперумного ИИ (ASI), который выйдет из-под контроля.

Ни для кого не секрет, что ИИ уже научился врать, а его внутренние процессы часто непонятны людям.

Риск не полного вымирания, а "постепенного упадка сил" человечества — также реален: в мире, где решение принимают машины, людям просто не останется места, — предупреждают эксперты.

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