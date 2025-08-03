Колишній інженер Google і Microsoft, а нині президент Дослідницького інституту машинного інтелекту Нейт Соарес вважає, що ймовірність знищення людства через штучний інтелект (ШІ) становить "щонайменше 95%".
Головні тези:
- Суперрозумний штучний інтелект (ASI) може вийти з-під контролю людини.
- ШІ вже навчився брехати та маніпулювати, тому причини для побоювань дійсно існують.
ШІ дійсно небезпечний для людства
Що важливо розуміти, до ідентичної думки схиляються лауреат Нобелівської премії Джеффрі Гінтон, математик Йошуа Бенжіо, а також глави OpenAI, Anthropic і Google DeepMind.
Кожен з них підписав заяву, у якій наголошується:
Дедалі більше науковців та громадських діячів бояться появи суперрозумного ШІ (ASI), який вийде з-під контролю.
Ні для кого не секрет, що ШІ вже навчився брехати, а його внутрішні процеси часто незрозумілі людям.
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