"Він знищить людство". Ексінженер Google озвучив моторошний прогноз

Колишній інженер Google і Microsoft, а нині президент Дослідницького інституту машинного інтелекту Нейт Соарес вважає, що ймовірність знищення людства через штучний інтелект (ШІ) становить "щонайменше 95%".

ШІ дійсно небезпечний для людства

Якщо ми не звернемо з поточного курсу — шансів уникнути загибелі майже немає. Ми мчимо до обриву на швидкості 100 км/год, — заявив Нейт Соарес. Поширити

Що важливо розуміти, до ідентичної думки схиляються лауреат Нобелівської премії Джеффрі Гінтон, математик Йошуа Бенжіо, а також глави OpenAI, Anthropic і Google DeepMind.

Кожен з них підписав заяву, у якій наголошується:

Зниження ризику зникнення людства через ШІ має стати глобальним пріоритетом поряд із пандеміями та ядерною загрозою. Поширити

Дедалі більше науковців та громадських діячів бояться появи суперрозумного ШІ (ASI), який вийде з-під контролю.

Ні для кого не секрет, що ШІ вже навчився брехати, а його внутрішні процеси часто незрозумілі людям.