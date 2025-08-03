"Він знищить людство". Ексінженер Google озвучив моторошний прогноз
Категорія
Технології
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"Він знищить людство". Ексінженер Google озвучив моторошний прогноз

ШІ дійсно небезпечний для людства
Джерело:  The Times

Колишній інженер Google і Microsoft, а нині президент Дослідницького інституту машинного інтелекту Нейт Соарес вважає, що ймовірність знищення людства через штучний інтелект (ШІ) становить "щонайменше 95%".

Головні тези:

  • Суперрозумний штучний інтелект (ASI) може вийти з-під контролю людини.
  • ШІ вже навчився брехати та маніпулювати, тому причини для побоювань дійсно існують.

ШІ дійсно небезпечний для людства

Якщо ми не звернемо з поточного курсу — шансів уникнути загибелі майже немає. Ми мчимо до обриву на швидкості 100 км/год, — заявив Нейт Соарес.

Що важливо розуміти, до ідентичної думки схиляються лауреат Нобелівської премії Джеффрі Гінтон, математик Йошуа Бенжіо, а також глави OpenAI, Anthropic і Google DeepMind.

Кожен з них підписав заяву, у якій наголошується:

Зниження ризику зникнення людства через ШІ має стати глобальним пріоритетом поряд із пандеміями та ядерною загрозою.

Дедалі більше науковців та громадських діячів бояться появи суперрозумного ШІ (ASI), який вийде з-під контролю.

Ні для кого не секрет, що ШІ вже навчився брехати, а його внутрішні процеси часто незрозумілі людям.

Ризик не повного вимирання, а "поступового знесилення" людства — також реальний: у світі, де рішення ухвалюють машини, людям просто не залишиться місця, — попереджають експерти.

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