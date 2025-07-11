OpenAI обещает новую технологическую революцию в сети

OpenAI, которая создала чат-бот ChatGPT, в скором времени представит собственный ШИ-браузер, который станет главным конкурентом Chrome. По словам представителей компании, он "изменит то, как мы проводим время в Интернете".
Главные тезисы
- Браузер будет иметь встроенный ChatGPT для получения ответов без перехода на другие сайты.
- По всей вероятности, новый продукт OpenAI будет работать на Chromium.
Что известно о браузере от OpenAI
Как отмечают разработчики, главное его преимущество будет заключатся во встроенном ChatGPT.
Именно он, мол, позволит "коренным образом изменить то, как пользователи серфят веб-страницами".
Прежде всего, речь идет о том, что традиционный поиск и переход между сайтами больше не понадобится, поскольку пользователи смогут получать ответы прямо в интерфейсе ChatGPT.
Главная цель команды OpenAI — сформировать особую экосистему, а также собрать больше данных о пользователях для обучения своих крупных языковых моделей (LLM).
По предварительным данным, новый продукт OpenAI будет работать на Chromium.
Недавно компания также подтвердила свой интерес к покупке Chrome, если суд США все-таки обяжет Google расстаться с браузером из-за антимонопольного разбирательства.
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