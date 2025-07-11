OpenAI обіцяє нову технологічну революцію у мережі

OpenAI, яка створила чат-бот ChatGPT, незабаром представить власний ШІ-браузер, який стане головним конкурентом Chrome. За словами представників компанії, він "змінить те, як ми проводимо час в інтернеті".

Що відомо про браузер від OpenAI

Як зазначають розробники, головна перевага буде полягати у вбудованому ChatGPT.

Саме він, мовляв, дасть змогу "докорінно змінити те, як користувачі серфять веб-сторінками".

Насамперед йдеться про те, що традиційний пошук і перехід між сайтами більше не знадобиться, оскільки користувачі зможуть отримувати відповіді прямо в інтерфейсі ChatGPT.

Головна ціль команди OpenAI — сформувати особливу екосистему, а також зібрати більше даних про користувачів для навчання своїх великих мовних моделей (LLM).

Також браузер отримає можливості Operator — ШІ-агента, який здатний виконувати дії від імені користувача, наприклад, заповнювати форми, шукати потрібні товари в інтернет-магазині, оформляти бронювання та інше. Поширити

За попередніми даними, новий продукт OpenAI працюватиме на Chromium.