OpenAI обіцяє нову технологічну революцію у мережі
Категорія
Технології
Дата публікації

OpenAI обіцяє нову технологічну революцію у мережі

Що відомо про браузер від OpenAI
Джерело:  Reuters

OpenAI, яка створила чат-бот ChatGPT, незабаром представить власний ШІ-браузер, який стане головним конкурентом Chrome. За словами представників компанії, він "змінить те, як ми проводимо час в інтернеті".

Головні тези:

  • Bраузер буде мати вбудований ChatGPT для отримання відповідей без переходу на інші сайти.
  • Цілком імовірно, новий продукт OpenAI працюватиме на Chromium.

Що відомо про браузер від OpenAI

Як зазначають розробники, головна перевага буде полягати у вбудованому ChatGPT.

Саме він, мовляв, дасть змогу "докорінно змінити те, як користувачі серфять веб-сторінками".

Насамперед йдеться про те, що традиційний пошук і перехід між сайтами більше не знадобиться, оскільки користувачі зможуть отримувати відповіді прямо в інтерфейсі ChatGPT.

Головна ціль команди OpenAI — сформувати особливу екосистему, а також зібрати більше даних про користувачів для навчання своїх великих мовних моделей (LLM).

Також браузер отримає можливості Operator — ШІ-агента, який здатний виконувати дії від імені користувача, наприклад, заповнювати форми, шукати потрібні товари в інтернет-магазині, оформляти бронювання та інше.

За попередніми даними, новий продукт OpenAI працюватиме на Chromium.

Нещодавно компанія також підтвердила свою зацікавленість у купівлі Chrome, якщо суд США все-таки зобов'яже Google розлучитися з браузером через антимонопольний розгляд.

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