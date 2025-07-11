OpenAI обіцяє нову технологічну революцію у мережі

OpenAI, яка створила чат-бот ChatGPT, незабаром представить власний ШІ-браузер, який стане головним конкурентом Chrome. За словами представників компанії, він "змінить те, як ми проводимо час в інтернеті".
Головні тези:
- Bраузер буде мати вбудований ChatGPT для отримання відповідей без переходу на інші сайти.
- Цілком імовірно, новий продукт OpenAI працюватиме на Chromium.
Що відомо про браузер від OpenAI
Як зазначають розробники, головна перевага буде полягати у вбудованому ChatGPT.
Саме він, мовляв, дасть змогу "докорінно змінити те, як користувачі серфять веб-сторінками".
Насамперед йдеться про те, що традиційний пошук і перехід між сайтами більше не знадобиться, оскільки користувачі зможуть отримувати відповіді прямо в інтерфейсі ChatGPT.
Головна ціль команди OpenAI — сформувати особливу екосистему, а також зібрати більше даних про користувачів для навчання своїх великих мовних моделей (LLM).
За попередніми даними, новий продукт OpenAI працюватиме на Chromium.
Нещодавно компанія також підтвердила свою зацікавленість у купівлі Chrome, якщо суд США все-таки зобов'яже Google розлучитися з браузером через антимонопольний розгляд.
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