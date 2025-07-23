Оззи Осборн отошел в вечность — как отреагировали мировые рок-звезды
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Оззи Осборн отошел в вечность — как отреагировали мировые рок-звезды

Что известно о смерти Оззи Осборна
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Источник:  online.ua

22 июля 2025 стало известно, что в 76 лет из жизни ушел культовый британский музыкант Оззи Осборн. Это печальное известие ошеломило коллег артиста. Они делятся своими воспоминаниями о звезде в своих социальных сетях.

Главные тезисы

  • Группы Evanescence, AC/DC и Metallica подчеркнули, что никогда не забудут Оззи и всегда будут ему благодарны.
  • Смерть Оззи Осборна стала большой потерей для музыкального мира, а его наследие будет жить в сердцах поклонников и коллег по сцене.

Что известно о смерти Оззи Осборна

В последние годы артист страдал болезнью Паркинсона, а также у него были и другие проблемы со здоровьем.

Стоит отметить, что он ушел в вечность через несколько недель после того, как воссоединился со своими коллегами по группе Black Sabbath и отыграл огромный прощальный концерт для поклонников.

С большей печалью, чем можно передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн ушел из жизни сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью.

Реакция Evanescence

Легендарная рок-группа подчеркнула, что никогда не забудет Оззи, а также его вклад в развитие музыки:

Спасибо за вдохновение, радость, магию во тьме. Навсегда благодарны за то, что имели честь делить с тобой сцену. Мы будем и дальше включать твою музыку в гримерке перед каждым выступлением, как всегда! Ты — настоящая легенда, Оззи. Нам тебя будет очень не хватать, — сказано в заявлении коллектива.

Как отреагировал AC/DC

Такая грусть... Большая потеря для всех, кто его любил, — сказано в сообщении о смерти Озброна в Интаграмм-аккаунте группы.

Фото: скриншот

Metallica также выступила с заявлением

Члены группы подчеркнули, что невозможно передать словами, что означал Оззи Осборн для Metallica.

Герой, икона, первопроходец, вдохновение, наставник и, прежде всего, друг — это лишь несколько приходящих в голову слов. Оззи и Шэрон поверили в нас и навсегда изменили нашу жизнь и карьеру. Он показал нам, как играть в большой лиге, оставаясь при этом теплым, открытым, искренним и гениальным человеком.

Члены группы не скрывают, что опустошены и убиты горем из-за этой потери.

Фото: скриншот

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