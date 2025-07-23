Оззи Осборн отошел в вечность — как отреагировали мировые рок-звезды

22 июля 2025 стало известно, что в 76 лет из жизни ушел культовый британский музыкант Оззи Осборн. Это печальное известие ошеломило коллег артиста. Они делятся своими воспоминаниями о звезде в своих социальных сетях.
Главные тезисы
- Группы Evanescence, AC/DC и Metallica подчеркнули, что никогда не забудут Оззи и всегда будут ему благодарны.
- Смерть Оззи Осборна стала большой потерей для музыкального мира, а его наследие будет жить в сердцах поклонников и коллег по сцене.
Что известно о смерти Оззи Осборна
В последние годы артист страдал болезнью Паркинсона, а также у него были и другие проблемы со здоровьем.
Стоит отметить, что он ушел в вечность через несколько недель после того, как воссоединился со своими коллегами по группе Black Sabbath и отыграл огромный прощальный концерт для поклонников.
Реакция Evanescence
Легендарная рок-группа подчеркнула, что никогда не забудет Оззи, а также его вклад в развитие музыки:
Как отреагировал AC/DC
Metallica также выступила с заявлением
Члены группы подчеркнули, что невозможно передать словами, что означал Оззи Осборн для Metallica.
Члены группы не скрывают, что опустошены и убиты горем из-за этой потери.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-