Оззі Осборн відійшов у вічність — як відреагували світові рок-зірки

22 липня 2025 року стало відомо, що у 76 років з життя пішов культовий британський музикант Оззі Осборн. Ця сумна звістка приголомшила колег артиста. Вони діляться своїми спогадами про зірку у своїх соціальних мережах.
Головні тези:
- Гурти Evanescence, AC/DC та Metallica наголосили, що ніколи не забудуть Оззі та завжди будуть йому вдячні.
- Смерть Оззі Осборна стала великою втратою для музичного світу, а його спадщина продовжуватиме жити у серцях шанувальників та колег по сцені.
Що відомо про смерть Оззі Осборна
Протягом останніх років артист страждав на хворобу Паркінсона та мав інші проблеми зі здоров'ям.
Варто зазначити, що він відійшов у вічність за кілька тижнів після того, як возз'єднався зі своїми колегами по групі Black Sabbath і відіграв величезний прощальний концерт для шанувальників.
Реакція Evanescence
Легендарний рок-гурт наголосив, що ніколи не забуде Оззі, а також його внесок у розвиток музики:
Як відреагував AC/DC
Metallica також виступив з заявою
Члени гурту наголосили, що неможливо передати словами, що означав Оззі Осборн для Metallica.
Члени гурту не приховують, що спустошені й убиті горем через цю втрату.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-