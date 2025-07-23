Оззі Осборн відійшов у вічність — як відреагували світові рок-зірки

22 липня 2025 року стало відомо, що у 76 років з життя пішов культовий британський музикант Оззі Осборн. Ця сумна звістка приголомшила колег артиста. Вони діляться своїми спогадами про зірку у своїх соціальних мережах.

Що відомо про смерть Оззі Осборна

Протягом останніх років артист страждав на хворобу Паркінсона та мав інші проблеми зі здоров'ям.

Варто зазначити, що він відійшов у вічність за кілька тижнів після того, як возз'єднався зі своїми колегами по групі Black Sabbath і відіграв величезний прощальний концерт для шанувальників.

З більшим сумом, ніж можна передати словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн пішов із життя сьогодні вранці. Він був зі своєю сім'єю і оточений любов'ю, — повідомила родина зірки 22 липня. Поширити

Реакція Evanescence

Легендарний рок-гурт наголосив, що ніколи не забуде Оззі, а також його внесок у розвиток музики:

Дякую за натхнення, радість, магію у темряві. Назавжди вдячні за те, що мали честь ділити з тобою сцену. Ми й надалі вмикатимемо твою музику в гримерці перед кожним виступом, як завжди! Ти — справжня легенда, Оззі. Нам тебе дуже бракуватиме, — мовиться у заяві колективу. Поширити

Як відреагував AC/DC

Такий сум... Велика втрата для всіх, хто його любив, — йдеться у повідомленні щодо смерті Озброна в Інтаграм-акаунті групи. Поширити

Фото: скриншот

Metallica також виступив з заявою

Члени гурту наголосили, що неможливо передати словами, що означав Оззі Осборн для Metallica.

Герой, ікона, першопроходець, натхнення, наставник і, понад усе, друг — це лише кілька слів, які спадають на думку. Оззі та Шерон повірили в нас і назавжди змінили наші життя та кар’єру. Він показав нам, як грати у великій лізі, залишаючись при цьому теплою, відкритою, щирою та геніальною людиною. Поширити

Члени гурту не приховують, що спустошені й убиті горем через цю втрату.