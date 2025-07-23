Оззі Осборн відійшов у вічність — як відреагували світові рок-зірки
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Оззі Осборн відійшов у вічність — як відреагували світові рок-зірки

Оззі Осборн відійшов у вічність — як відреагували світові рок-зірки
Джерело:  online.ua

22 липня 2025 року стало відомо, що у 76 років з життя пішов культовий британський музикант Оззі Осборн. Ця сумна звістка приголомшила колег артиста. Вони діляться своїми спогадами про зірку у своїх соціальних мережах.

Головні тези:

  • Гурти Evanescence, AC/DC та Metallica наголосили, що ніколи не забудуть Оззі та завжди будуть йому вдячні.
  • Смерть Оззі Осборна стала великою втратою для музичного світу, а його спадщина продовжуватиме жити у серцях шанувальників та колег по сцені.

Що відомо про смерть Оззі Осборна

Протягом останніх років артист страждав на хворобу Паркінсона та мав інші проблеми зі здоров'ям.

Варто зазначити, що він відійшов у вічність за кілька тижнів після того, як возз'єднався зі своїми колегами по групі Black Sabbath і відіграв величезний прощальний концерт для шанувальників.

З більшим сумом, ніж можна передати словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн пішов із життя сьогодні вранці. Він був зі своєю сім'єю і оточений любов'ю, — повідомила родина зірки 22 липня.

Реакція Evanescence

Легендарний рок-гурт наголосив, що ніколи не забуде Оззі, а також його внесок у розвиток музики:

Дякую за натхнення, радість, магію у темряві. Назавжди вдячні за те, що мали честь ділити з тобою сцену. Ми й надалі вмикатимемо твою музику в гримерці перед кожним виступом, як завжди! Ти — справжня легенда, Оззі. Нам тебе дуже бракуватиме, — мовиться у заяві колективу.

Як відреагував AC/DC

Такий сум... Велика втрата для всіх, хто його любив, — йдеться у повідомленні щодо смерті Озброна в Інтаграм-акаунті групи.

Фото: скриншот

Metallica також виступив з заявою

Члени гурту наголосили, що неможливо передати словами, що означав Оззі Осборн для Metallica.

Герой, ікона, першопроходець, натхнення, наставник і, понад усе, друг — це лише кілька слів, які спадають на думку. Оззі та Шерон повірили в нас і назавжди змінили наші життя та кар’єру. Він показав нам, як грати у великій лізі, залишаючись при цьому теплою, відкритою, щирою та геніальною людиною.

Члени гурту не приховують, що спустошені й убиті горем через цю втрату.

Фото: скриншот

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