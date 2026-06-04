Палата представителей США проголосовала за рассмотрение законопроекта о военной поддержке Украины

Шесть республиканцев присоединились к демократам, чтобы добиться голосования по военной помощи Украине, что явилось ударом по политике президента Дональда Трампа, поскольку ранее он отказал Киеву в поддержке со стороны США.
Главные тезисы
- Несмотря на противостояние Трампа, Палата представителей США проголосовала за рассмотрение закона о военной помощи Украине.
- Законопроект предусматривает выделение Украине военных кредитов, продление помощи безопасности и введение дополнительных санкций против России.
В США продвигается рассмотрение законопроекта о военной помощи Украине
Палата представителей проголосовала 218 голосами против 204 за процедурное предложение, открывающее путь к голосованию за «Закон о поддержке Украины», автором которого является демократ Грегори Микс, высокопоставленный член Комитета по иностранным делам Палаты представителей.
Законопроект, впервые представленный в апреле 2025 года, оставался во взвешенном состоянии, поскольку республиканцы под руководством Трампа приостановили усилия по оказанию поддержки Украине.
Закон предусматривает, в частности, предоставление Украине военных кредитов на сумму 8 млрд долларов, продление действия Инициативы по предоставлению безопасности помощи Украине (USAI) до 2027 года, что позволяет США направлять Украине оружие непосредственно из составов Пентагона, а также дополнительные санкции против России.
Республиканец Дон Бэкон заявил, что 4 июня Палата представителей проголосует за окончательное принятие этого решения».
В то же время издание отмечает, что текст законопроекта устарел, поскольку сумма, выделенная для фонда USAI, меньше той, которую Конгресс выделил для этого фонда через Закон о национальной обороне на 2026 год, а именно 400 миллионов долларов. Он также призывает страны-члены НАТО обязаться тратить 2% своего ВВП на оборону, тогда как страны-члены НАТО в 2025 году в основном обязались достичь 5-процентных расходов ВВП на свою оборону.
Каждый голосующий за это фактически заявляет, что Украина должна получить на 100 миллионов долларов меньше финансирования, а страны НАТО должны тратить 2 процента своего ВВП на национальную оборону, а не 5 процентов. Это полная противоположность помощи Украине, — отметил высокопоставленный представитель Республиканской партии в Палате представителей.
Тем не менее, сторонники Украины считают, что голосование за законопроект Микса станет мощным сигналом о поддержке Украины со стороны США в то время, когда Россия усиливает атаки по стране, а Президент Украины Владимир Зеленский публично обратился к Трампу с просьбой предоставить перехватчики Patriot для защиты от баллистических ракет.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-