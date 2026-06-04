Палата представителей США проголосовала за рассмотрение законопроекта о военной поддержке Украины

Шесть республиканцев присоединились к демократам, чтобы добиться голосования по военной помощи Украине, что явилось ударом по политике президента Дональда Трампа, поскольку ранее он отказал Киеву в поддержке со стороны США.

В США продвигается рассмотрение законопроекта о военной помощи Украине

Палата представителей проголосовала 218 голосами против 204 за процедурное предложение, открывающее путь к голосованию за «Закон о поддержке Украины», автором которого является демократ Грегори Микс, высокопоставленный член Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Это голосование не является формальным, это заявление о том, стоит ли этот Конгресс и все его члены на стороне Украины и ее народа, поддерживают ли они Украину и ее борьбу за свободу, демократию и независимость, заявил Микс в зале после голосования. Поделиться

Законопроект, впервые представленный в апреле 2025 года, оставался во взвешенном состоянии, поскольку республиканцы под руководством Трампа приостановили усилия по оказанию поддержки Украине.

Закон предусматривает, в частности, предоставление Украине военных кредитов на сумму 8 млрд долларов, продление действия Инициативы по предоставлению безопасности помощи Украине (USAI) до 2027 года, что позволяет США направлять Украине оружие непосредственно из составов Пентагона, а также дополнительные санкции против России.

Республиканец Дон Бэкон заявил, что 4 июня Палата представителей проголосует за окончательное принятие этого решения».

Это момент Черчилля или Чемберлена для Палаты представителей США, когда речь идет о помощи демократии и противостоянии агрессору-бандиту. Нам осталось еще два голосования, прежде чем это полностью пройдет через Палату представителей. Поделиться

В то же время издание отмечает, что текст законопроекта устарел, поскольку сумма, выделенная для фонда USAI, меньше той, которую Конгресс выделил для этого фонда через Закон о национальной обороне на 2026 год, а именно 400 миллионов долларов. Он также призывает страны-члены НАТО обязаться тратить 2% своего ВВП на оборону, тогда как страны-члены НАТО в 2025 году в основном обязались достичь 5-процентных расходов ВВП на свою оборону.

Каждый голосующий за это фактически заявляет, что Украина должна получить на 100 миллионов долларов меньше финансирования, а страны НАТО должны тратить 2 процента своего ВВП на национальную оборону, а не 5 процентов. Это полная противоположность помощи Украине, — отметил высокопоставленный представитель Республиканской партии в Палате представителей.

Тем не менее, сторонники Украины считают, что голосование за законопроект Микса станет мощным сигналом о поддержке Украины со стороны США в то время, когда Россия усиливает атаки по стране, а Президент Украины Владимир Зеленский публично обратился к Трампу с просьбой предоставить перехватчики Patriot для защиты от баллистических ракет.