"Проходит согласование". Рубио вспомнил об одобренной Конгрессом военной помощи Украине

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал новости о выделении Украине 400 миллионов долларов военной помощи, уже одобренных Конгрессом.
Главные тезисы
- Марко Рубио анонсировал выделение Украине 400 миллионов долларов военной помощи, одобренных Конгрессом.
- Предоставленные средства предназначены для Инициативы содействия безопасности Украины и покупки оборудования у американских оборонных компаний.
Рубио вспомнил об одобренной Конгрессом военной помощи Украине
Заявление госсекретаря приводит RFE/RL.
После этого глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что эти средства были выделены и перечислены.
Рубио же в свою очередь рассказал, что в настоящее время пакет "проходит межведомственную процедуру согласования".
Речь идет о пакете на сумму 400 млн долларов на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предусматривающей закупку оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний. Это ассигнование было включено в Закон о национальной обороне, одобренный Конгрессом США в декабре 2025 года.
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