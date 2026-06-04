"Проходит согласование". Рубио вспомнил об одобренной Конгрессом военной помощи Украине

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал новости о выделении Украине 400 миллионов долларов военной помощи, уже одобренных Конгрессом.

Рубио вспомнил об одобренной Конгрессом военной помощи Украине

Заявление госсекретаря приводит RFE/RL.

Сенатор Митч Макконнелл из Кентукки в конце апреля написал статью для The Washington Post, в которой обвинил должностных лиц Министерства обороны США в блокировании поставок Украине утвержденной Конгрессом помощи. Поделиться

После этого глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что эти средства были выделены и перечислены.

Рубио же в свою очередь рассказал, что в настоящее время пакет "проходит межведомственную процедуру согласования".

Ожидаю новостей по этому поводу в ближайшее время. Марк Рубио Госсекретарь США

Речь идет о пакете на сумму 400 млн долларов на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предусматривающей закупку оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний. Это ассигнование было включено в Закон о национальной обороне, одобренный Конгрессом США в декабре 2025 года.