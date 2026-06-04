"Проходит согласование". Рубио вспомнил об одобренной Конгрессом военной помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

"Проходит согласование". Рубио вспомнил об одобренной Конгрессом военной помощи Украине

Рубио
Read in English
Читати українською

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал новости о выделении Украине 400 миллионов долларов военной помощи, уже одобренных Конгрессом.

Главные тезисы

  • Марко Рубио анонсировал выделение Украине 400 миллионов долларов военной помощи, одобренных Конгрессом.
  • Предоставленные средства предназначены для Инициативы содействия безопасности Украины и покупки оборудования у американских оборонных компаний.

Рубио вспомнил об одобренной Конгрессом военной помощи Украине

Заявление госсекретаря приводит RFE/RL.

Сенатор Митч Макконнелл из Кентукки в конце апреля написал статью для The Washington Post, в которой обвинил должностных лиц Министерства обороны США в блокировании поставок Украине утвержденной Конгрессом помощи.

После этого глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что эти средства были выделены и перечислены.

Рубио же в свою очередь рассказал, что в настоящее время пакет "проходит межведомственную процедуру согласования".

Ожидаю новостей по этому поводу в ближайшее время.

Марк Рубио

Марк Рубио

Госсекретарь США

Речь идет о пакете на сумму 400 млн долларов на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предусматривающей закупку оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний. Это ассигнование было включено в Закон о национальной обороне, одобренный Конгрессом США в декабре 2025 года.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио сомневается в необходимости существования НАТО
Рубио
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио констатировал прекращение трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной
Рубио
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Администрация Трампа осознавала глобальные последствия войны против Ирана — Рубио
Рубио

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?