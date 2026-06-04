"Проходить узгодження". Рубіо згадав про схвалену Конгресом військову допомогу Україні

Держсекретар США Марко Рубіо анонсував новини щодо виділення Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги, які вже були схвалені Конгресом.
Головні тези:
- Держсекретар США Марко Рубіо анонсував виділення Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги.
- Ці кошти були схвалені Конгресом і передбачаються для потреб Ініціативи сприяння безпеці України.
Рубіо згадав про схвалену Конгресом військову допомогу Україні
Заяву держсекретаря наводить RFE/RL.
Після цього глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що ці кошти були виділені і перераховані.
Рубіо ж своєю чергою розповів, що наразі пакет "проходить міжвідомчу процедуру узгодження".
Йдеться про пакет на суму 400 млн доларів на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній. Це асигнування було включене у Закон про національну оборону, схвалений Конгресом США у грудні 2025 року.
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