"Проходить узгодження". Рубіо згадав про схвалену Конгресом військову допомогу Україні

Держсекретар США Марко Рубіо анонсував новини щодо виділення Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги, які вже були схвалені Конгресом.

Рубіо згадав про схвалену Конгресом військову допомогу Україні

Заяву держсекретаря наводить RFE/RL.

Сенатор Мітч Макконнелл з Кентуккі наприкінці квітня написав статтю для The Washington Post, в якій звинуватив посадовців Міністерства оборони США у блокуванні постачань Україні затвердженої Конгресом допомоги. Поширити

Після цього глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що ці кошти були виділені і перераховані.

Рубіо ж своєю чергою розповів, що наразі пакет "проходить міжвідомчу процедуру узгодження".

Очікую новин з цього приводу найближчим часом. Марко Рубіо Держсекретар США

Йдеться про пакет на суму 400 млн доларів на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній. Це асигнування було включене у Закон про національну оборону, схвалений Конгресом США у грудні 2025 року.