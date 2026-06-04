"Проходить узгодження". Рубіо згадав про схвалену Конгресом військову допомогу Україні
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Політика
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"Проходить узгодження". Рубіо згадав про схвалену Конгресом військову допомогу Україні

Рубіо
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Держсекретар США Марко Рубіо анонсував новини щодо виділення Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги, які вже були схвалені Конгресом.

Головні тези:

  • Держсекретар США Марко Рубіо анонсував виділення Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги.
  • Ці кошти були схвалені Конгресом і передбачаються для потреб Ініціативи сприяння безпеці України.

Рубіо згадав про схвалену Конгресом військову допомогу Україні

Заяву держсекретаря наводить RFE/RL.

Сенатор Мітч Макконнелл з Кентуккі наприкінці квітня написав статтю для The Washington Post, в якій звинуватив посадовців Міністерства оборони США у блокуванні постачань Україні затвердженої Конгресом допомоги.

Після цього глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що ці кошти були виділені і перераховані.

Рубіо ж своєю чергою розповів, що наразі пакет "проходить міжвідомчу процедуру узгодження".

Очікую новин з цього приводу найближчим часом.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Держсекретар США

Йдеться про пакет на суму 400 млн доларів на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній. Це асигнування було включене у Закон про національну оборону, схвалений Конгресом США у грудні 2025 року.

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