Памятник Булгакову демонтировали на Андреевском спуске Киева — видео

На Андреевском спуске в Киеве был демонтирован памятник российскому и советскому писателю Михаилу Булгакову.

Памятник Булгакову в Киеве демонтировали

Видео с места происшествия обнародовала на своей странице в Facebook ведущая Общественного Екатерина Некреча.

На кадрах зафиксировано, как коммунальщики грузят в машину ранее стоявший вблизи Литературно-мемориального музея писателя монумент. Поделиться

Журналист Александр Янковский, ставший свидетелем происшествия, в видео отметил, что в этот момент пролистывается определенная страница истории. По его мнению, для многих Булгаков был важной фигурой, поскольку в 80-х годах он приобрел большую популярность и многими воспринимался как писатель-диссидент и символ несогласия с советской системой.

В то же время Янковский подчеркнул, что на самом деле писатель был частью той же советской системы и, по всей вероятности, любимым автором советского диктатора Сталина.

Те его произведения, которые были написаны когда-то давно и о Киеве, они действительно изображали другой, неукраинский Киев. (…) В принципе, мне совершенно безразлично к этой фигуре, к этому писателю. У Украины есть свои писатели, у Украины есть свои патриоты, у Украины есть достойные люди и исторические фигуры для подражания.

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти пришла к выводу, что литературное наследие Булгакова содержит проявления предвзятого и негативного отношения к украинскому миру, украинскому языку и государственности, и что его произведения представляют имперскую позицию, отрицающую существование украинской нации как отдельной ценности.

В произведениях Булгакова присутствуют грубые карикатуры и гротескные изображения украинцев, а его произведения интерпретируют часть российской имперской политики, отрицающей право украинцев на собственную идентичность. Поделиться

Киевсовет на заседании 18 декабря 2025 поддержал устранение с киевских улиц еще 15 объектов и отдельных элементов, связанных с Российской империей и СССР. В частности, было решено демонтировать памятник Булгакова.