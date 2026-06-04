Памятник Булгакову демонтировали на Андреевском спуске Киева — видео

На Андреевском спуске в Киеве был демонтирован памятник российскому и советскому писателю Михаилу Булгакову.
Главные тезисы
- Демонтаж памятника Булгакову на Андреевском спуске в Киеве вызвал обсуждение в обществе.
- Эксперты указывают на пристрастное отношение писателя к украинскому миру и государственности.
Памятник Булгакову в Киеве демонтировали
Видео с места происшествия обнародовала на своей странице в Facebook ведущая Общественного Екатерина Некреча.
Журналист Александр Янковский, ставший свидетелем происшествия, в видео отметил, что в этот момент пролистывается определенная страница истории. По его мнению, для многих Булгаков был важной фигурой, поскольку в 80-х годах он приобрел большую популярность и многими воспринимался как писатель-диссидент и символ несогласия с советской системой.
В то же время Янковский подчеркнул, что на самом деле писатель был частью той же советской системы и, по всей вероятности, любимым автором советского диктатора Сталина.
Те его произведения, которые были написаны когда-то давно и о Киеве, они действительно изображали другой, неукраинский Киев. (…) В принципе, мне совершенно безразлично к этой фигуре, к этому писателю. У Украины есть свои писатели, у Украины есть свои патриоты, у Украины есть достойные люди и исторические фигуры для подражания.
Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти пришла к выводу, что литературное наследие Булгакова содержит проявления предвзятого и негативного отношения к украинскому миру, украинскому языку и государственности, и что его произведения представляют имперскую позицию, отрицающую существование украинской нации как отдельной ценности.
Киевсовет на заседании 18 декабря 2025 поддержал устранение с киевских улиц еще 15 объектов и отдельных элементов, связанных с Российской империей и СССР. В частности, было решено демонтировать памятник Булгакова.
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