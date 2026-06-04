Пам'ятник Булгакову демонтували на Андріївському узвозі Києва — відео

На Андріївському узвозі в Києві демонтували памʼятник російському та радянському письменнику Михайлу Булгакову.

Пам'ятник Булгакову у Києві демонтували

Відео з місця події оприлюднила на своїй сторінці у Facebook ведуча Суспільного Катерина Некреча.

На кадрах зафіксовано, як комунальники вантажать у машину монумент, що раніше стояв поблизу Літературно-меморіального музею письменника. Поширити

Журналіст Олександр Янковський, який став свідком події, у відео зазначив, що в цей момент перегортається певна сторінка історії. На його думку, для багатьох Булгаков був важливою постаттю, оскільки у 80-х роках він здобув велику популярність і багатьма сприймався як письменник-дисидент та символ незгоди з радянською системою.

Водночас Янковський підкреслив, що насправді письменник був частиною тієї самої радянської системи й, цілком імовірно, улюбленим автором радянського диктатора Сталіна.

Ті його твори, які були написані колись давно й про Київ, вони насправді зображували інший, неукраїнський Київ. (...) В принципі, мені абсолютно байдуже до цієї постаті, до цього письменника. Україна має своїх письменників, Україна має своїх патріотів, Україна має гідних людей та історичні постаті для наслідування.

Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті дійшла висновку, що літературна спадщина Булгакова містить прояви упередженого та негативного ставлення до українського світу, української мови й державності, і що його твори репрезентують імперську позицію, яка заперечує існування української нації як окремої цінності.

У творах Булгакова присутні грубі карикатури й гротескні зображення українців, а його твори інтерпретують частину російської імперської політики, що заперечує право українців на власну ідентичність. Поширити

Київрада на засіданні 18 грудня 2025 року підтримала усунення з київських вулиць ще 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних з Російською імперією та СРСР. Зокрема були вирішено демонтувати памʼятник Булгакова.