В середине января жители Земли смогут стать свидетелями редкого явления - так называемого "парада" планет, когда большинство планет Солнечной системы выстраиваются в одну воображаемую линию и будут видны в ночном небе.

Когда и как можно будет увидеть парад планет

Сначала в небе можно будет увидеть Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венеру и Сатурн. Это станет возможным уже с 21 января.

А уже 28 февраля к этим планетам присоединится Меркурий и все 7 планет можно будет увидеть в ночном небе одновременно.

При этом все планеты не будут расположены в космосе четко одна за другой, образуя воображаемую прямую линию, ведь таким образом с Земли можно было увидеть только одно яркое пятно.

Они будут размещаться с одной стороны от Солнца, однако на определенном расстоянии друг от друга, что с Земли будет выглядеть как воображаемая кривая.

Астрономы называют это явление крупным планетарным соединением.

Парад планет

Не редкость, когда несколько планет находятся по одну сторону Солнца одновременно, но гораздо реже встречается ситуация, когда большинство или даже все планеты выравниваются.

Пять или шесть планет, видимые одновременно, известны как большое выравнивание или парад планет. Пятипланетные выравнивания встречаются значительно чаще шестипланетных. Большие комбинации из семи планет, конечно, встречаются реже всего.

Ученые подсчитали, что вероятность четкого выравнивания планет в одну линию в космосе составляет 396 млрд лет.

Это больше, чем существует Солнечная система и больше, чем осталось жить нашему Солнцу и всем его планетам. Потому можно сказать, что этого вообще никогда не произойдет.

Как можно будет наблюдать за парадом планет

Сможете ли вы увидеть орбиты, в какое время сходят и заходят планеты и в каком порядке зависит от того, с какой точки мира вы наблюдаете. Существуют инструменты, которыми вы можете воспользоваться, чтобы узнать это время и местонахождение планет на небе.

Сервис Time and Date имеет интерактивный инструмент, позволяющий установить дату, которую вы хотите просмотреть, показывая время восхода и заката каждой планеты, где на небе их можно увидеть и насколько сложно их будет увидеть.

Stellarium имеет схожий инструмент, показывающий положение всех планет.

Sky Tonight — это бесплатное мобильное приложение, которое использует аппаратное обеспечение вашего смартфона, чтобы определить, где вы находитесь, и показывает положение небесных объектов в реальном времени на карте неба над вами.

Кроме того, аналогичные бесплатные функции имеет Star Walk 2. Доступно как для iOS, так и Android. Открывайте приложение, разрешите камеру и геолокацию и наведите камеру на небо. Функция дополненной действительности покажет вам, где сейчас любая планета.

При этом невооруженным глазом можно увидеть Марс, Юпитер, Венеру и Сатурн.

Однако, чтобы увидеть Уран или Нептуп, понадобятся соответствующие оптические приборы, желательно телескоп или мощный бинокль.