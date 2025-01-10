У середині січня жителі Землі зможуть стати свідками доволі рідкісного явища - так званого “параду" планет, коли більшість планет Сонячної системи вишукуються в одну уявну лінію і будуть видимі.

Коли та як можна буде побачити парад планет

Зазначається, що спочатку у небі можна буде побачити Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венеру і Сатурн. Це стане можливим вже з 21 січня.

А вже 28 лютого до цих планет також приєднається Меркурій і всі 7 планет можна буде побачити у нічному небі одночасно.

При цьому всі планети не будуть розташовані у космосі чітко одна за одною, утворюючи уявну пряму лінію, адже таким чином з Землі можна було б побачити лише одну яскраву пляму.

Вони розміщуватимуться з одного боку від Сонця, однак на певній відстані одна від одної, що з Землі буде виглядати як уявна крива.

Астрономи називають це явище великим планетарним з’єднанням.

Парад планет

Не рідкість, коли кілька планет перебувають по один бік Сонця одночасно, але набагато рідше трапляється ситуація, коли більшість або навіть всі планети вирівнюються.

П'ять або шість планет, видимі одночасно, відомі як велике вирівнювання або парад планет. П'ятипланетні вирівнювання трапляються значно частіше, ніж шестипланетні. Великі комбінації з семи планет, звісно, трапляються найрідше.

Вчені підрахували, що ймовірність чіткого вирівнювання планет в одну лінію в космосі складає один на 396 млрд років.

Це більше, ніж існує Сонячна система і більше, ніж лишилося жити нашому Сонцю і всім його планетам. Тому можна сказати, що цього взагалі ніколи не станеться.

Як можна буде спостерігати за парадом планет

Чи зможете ви побачити орбіти, в який час сходять і заходять планети і в якому порядку, залежить від того, з якої точки світу ви спостерігаєте. Існують інструменти, якими ви можете скористатися, щоб дізнатися цей час і місцезнаходження планет на небі.

Сервіс Time and Date має інтерактивний інструмент, який дозволяє встановити дату, яку ви хочете переглянути, показуючи час сходу і заходу кожної планети, де на небі їх можна побачити, і наскільки складно їх буде побачити.

Stellarium має подібний інструмент, який показує положення всіх планет.

Sky Tonight — це безкоштовний мобільний додаток, який використовує апаратне забезпечення вашого смартфона, щоб визначити, де ви знаходитесь, і показує положення небесних об'єктів у реальному часі на карті неба над вами.

Крім того, аналогічні безплатні функції має Star Walk 2. Доступно як для iOS, так і для Android. Відкривайте застосунок, надайте дозвіл до камери та геолокації і наведіть камеру на небо. Функція доповненої реальності покаже вам, де зараз кожна планета.

При цьому неозброєнним оком можна буде побачити Марс, Юпітер, Венеру і Сатурн.

Однак щоб побачити Уран чи Нептуп знадобляться відповідні оптичні прилади, бажано телескоп або потужний бінокль.