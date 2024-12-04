Парламент Франции вынес вотум недоверия правительству. Что дальше

Правительство Франции уходит в отставку

За вынесение вотума недоверия проголосовал 331 депутат Национального собрания (нижняя палата парламента). В общей сложности для такого решения нужно было 289 голосов.

Это первый случай вынесения вотума недоверия правительству с 1962 года.

Краткая каденция Мишеля Барнье в качестве премьер-министра (он пробыл в должности всего три месяца — меньше любого другого премьера Франции с 1958 года) была первоначально обусловлена итогами летних досрочных парламентских выборов.

По итогам партия Эмманюэля Макрона "Вместе за республику" вместе с союзниками не смогла получить большинство в Национальной ассамблее, нижней палате французского парламента. Пропрезидентские силы смогли взять всего 211 из 577 мест. Поделиться

Поскольку Макрон отказался назначать премьер-министра от левых партий, занявших первое место на выборах, судьба правительства Барнье оказалась полностью в руках праворадикалов из "Национального объединения" Марин Ле Пен. В этой связи и была избрана сама кандидатура. консерватора Барнье, чьи взгляды по ряду вопросов близки к позициям Ле Пен.

Но эта конструкция смогла продержаться менее трех месяцев. Камнем преткновения стали инициативы Барнье по сокращению бюджетного дефицита, росту налогов и сокращению расходов. Против этого ожидаемо выступили левые силы в парламенте, к которым присоединились и ультраправые. Барнье пошел на ряд уступок, но Ле Пен выдвигала новые требования, в частности, проведение ежегодной индексации пенсий, от чего глава правительства отказался категорически.

Его попытка провести решение в обход парламента (французское законодательство предоставляет такую возможность) и стала поводом для голосования за вотум недоверия правительству, что автоматически приводит к его отставке.

Что будет после отставки правительства

Во французской системе власти президент может назначить главу правительства самостоятельно, для этого не требуется голосование в парламенте. В то же время, Национальная ассамблея большинством голосов может отправить это правительство в отставку.

При отсутствии своего большинства в парламенте Макрону будет очень сложно найти кандидата в премьеры, который согласится занять этот пост в таких условиях, с риском в любой момент быть уволен.

Кандидатуру самого Барнье Макрон тоже искал долго — между выборами и назначением премьера прошло почти два месяца. Таким образом, скорее всего, в ближайшем будущем Барнье и его министры останутся в роли исполняющих обязанности.

Выходом из ситуации теоретически могли стать еще одни досрочные выборы, по итогам которых удалось сформировать более устойчивую конструкцию власти. Но поскольку Макрон уже досрочно распустил парламент нынешним летом, согласно конституции, он не сможет еще раз пойти на этот шаг к лету-2025. Поделиться

Таким образом, праворадикалы Ле Пен могут фактически взять всю исполнительную власть в стране в заложники — как только Макрон назначит нового премьера, совместно с левыми силами они будут отправлять его сразу в отставку.

Потенциально в этом может заключаться стратегия Ле Пен, главная цель которой — занять президентский пост. Она может поддерживать в стране политический хаос, подталкивая Макрона к последнему возможному выходу из тупика — досрочной отставки (следующие президентские выборы во Франции запланированы аж на 2027 год). И такие призывы уже звучат в праворадикальной и леворадикальной среде. Впрочем, Макрон четко заявил, что намерен доработать свою каденцию до конца.

Объявить Макрону импичмент, что оппозиция уже пыталась сделать этой осенью, тоже нереально. Процедура импичмента во Франции очень сложная и многоэтапная, но главное — для этого требуются две трети голосов депутатов и сенаторов, которых у левых и праворадикалов не набирается.

Впрочем, хронический политический кризис во Франции не единственный возможный сценарий. Если социологические опросы покажут Ле Пен, что искусственное создание хаоса в стране не придает ей популярности, а наоборот, сказывается на рейтингах, она может занять более конструктивную позицию и не отправлять в отставку каждое следующее правительство. Поделиться

Или Макрон все-таки сможет найти общий язык с левыми силами и назначить премьера, который может опираться в том числе и на них — тогда у Ле Пен с союзниками не хватит голосов за вотумы недоверия.