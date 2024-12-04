Парламент Франции вынес вотум недоверия правительству. Что дальше

Парламент Франции вынес вотум недоверия правительству премьера Мишеля Барнье. Министров отправили в отставку.
Главные тезисы
- Вотум недоверия правительству Франции и отставка премьера Мишеля Барнье вызвали политический кризис в стране.
- Макрону будет сложно найти кандидата на должность премьер-министра из-за отсутствия большинства в парламенте, что может привести к частой смене правительства.
- Праворадикалы пытаются использовать кризис для блокирования действий Макрона и заставить его распускать парламент, создавая политический хаос.
- Возможные сценарии развития политической ситуации во Франции включают повторные досрочные выборы или установление более устойчивой конструкции власти.
- Президенту Макрону остается решать кризис и избегать процедуры импичмента, что может влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны.
Правительство Франции уходит в отставку
За вынесение вотума недоверия проголосовал 331 депутат Национального собрания (нижняя палата парламента). В общей сложности для такого решения нужно было 289 голосов.
Это первый случай вынесения вотума недоверия правительству с 1962 года.
Краткая каденция Мишеля Барнье в качестве премьер-министра (он пробыл в должности всего три месяца — меньше любого другого премьера Франции с 1958 года) была первоначально обусловлена итогами летних досрочных парламентских выборов.
Поскольку Макрон отказался назначать премьер-министра от левых партий, занявших первое место на выборах, судьба правительства Барнье оказалась полностью в руках праворадикалов из "Национального объединения" Марин Ле Пен. В этой связи и была избрана сама кандидатура. консерватора Барнье, чьи взгляды по ряду вопросов близки к позициям Ле Пен.
Но эта конструкция смогла продержаться менее трех месяцев. Камнем преткновения стали инициативы Барнье по сокращению бюджетного дефицита, росту налогов и сокращению расходов. Против этого ожидаемо выступили левые силы в парламенте, к которым присоединились и ультраправые. Барнье пошел на ряд уступок, но Ле Пен выдвигала новые требования, в частности, проведение ежегодной индексации пенсий, от чего глава правительства отказался категорически.
Его попытка провести решение в обход парламента (французское законодательство предоставляет такую возможность) и стала поводом для голосования за вотум недоверия правительству, что автоматически приводит к его отставке.
Что будет после отставки правительства
Во французской системе власти президент может назначить главу правительства самостоятельно, для этого не требуется голосование в парламенте. В то же время, Национальная ассамблея большинством голосов может отправить это правительство в отставку.
При отсутствии своего большинства в парламенте Макрону будет очень сложно найти кандидата в премьеры, который согласится занять этот пост в таких условиях, с риском в любой момент быть уволен.
Кандидатуру самого Барнье Макрон тоже искал долго — между выборами и назначением премьера прошло почти два месяца. Таким образом, скорее всего, в ближайшем будущем Барнье и его министры останутся в роли исполняющих обязанности.
Таким образом, праворадикалы Ле Пен могут фактически взять всю исполнительную власть в стране в заложники — как только Макрон назначит нового премьера, совместно с левыми силами они будут отправлять его сразу в отставку.
Потенциально в этом может заключаться стратегия Ле Пен, главная цель которой — занять президентский пост. Она может поддерживать в стране политический хаос, подталкивая Макрона к последнему возможному выходу из тупика — досрочной отставки (следующие президентские выборы во Франции запланированы аж на 2027 год). И такие призывы уже звучат в праворадикальной и леворадикальной среде. Впрочем, Макрон четко заявил, что намерен доработать свою каденцию до конца.
Объявить Макрону импичмент, что оппозиция уже пыталась сделать этой осенью, тоже нереально. Процедура импичмента во Франции очень сложная и многоэтапная, но главное — для этого требуются две трети голосов депутатов и сенаторов, которых у левых и праворадикалов не набирается.
Или Макрон все-таки сможет найти общий язык с левыми силами и назначить премьера, который может опираться в том числе и на них — тогда у Ле Пен с союзниками не хватит голосов за вотумы недоверия.
В любом случае французское государство сможет работать по временному бюджету и дальше выполнять свои обязательства, в том числе внешние перед Украиной. Но если политический кризис во Франции затянется, президенту Макрону априори придется уделять больше времени внутренним делам, чем внешней политике, в частности, поддержке Украины.
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