Парламентская делегация Чехии прибыла в Киев с визитом

Парламентская делегация Чехии прибыла в Киев в субботу, 25 ноября. В частности, приехали спикер Палаты депутатов Чехии Маркета Пекарова-Адамова и глава Сената Чехии Милош Выстрчил.
В Киев с визитом прибыла парламентская делегация Чехии
По ее словам, Россия сегодня, как и 90 лет назад, пытается не только уничтожить украинцев, но и сломать дух демократических стран в затянувшейся войне, что ей не сойдет.
Помощь Украине от Чехии
Ранее сообщалось, что Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов "формулы мира", направленных на прекращение войны с РФ.
В Минобороны Чехии в конце сентября заявили, что Прага передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели – CZ BREN 2.
В середине октября в Чехии рассказали, что совместно с Данией в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику как нового производства, так и со складов чешских частных компаний за счет правительства Дании.
Добавим, что на днях Сенат Чехии продолжил действие мандата на военную подготовку украинских солдат до конца 2024 года.
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