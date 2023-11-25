Парламентская делегация Чехии прибыла в Киев с визитом
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Парламентская делегация Чехии прибыла в Киев с визитом

Парламентская делегация
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Парламентская делегация Чехии прибыла в Киев в субботу, 25 ноября. В частности, приехали спикер Палаты депутатов Чехии Маркета Пекарова-Адамова и глава Сената Чехии Милош Выстрчил.

В Киев с визитом прибыла парламентская делегация Чехии

Мы должны поставлять больше оружия, и я обещаю вам, что мы будем продолжать это делать, – сказала Пекарова-Адамова, выступая перед украинскими парламентариями.

По ее словам, Россия сегодня, как и 90 лет назад, пытается не только уничтожить украинцев, но и сломать дух демократических стран в затянувшейся войне, что ей не сойдет.

Вы – герои, вы – люди, которые борются не только за себя, но и за других, – сказал Выстрчил.

Помощь Украине от Чехии

Ранее сообщалось, что Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов "формулы мира", направленных на прекращение войны с РФ.

В Минобороны Чехии в конце сентября заявили, что Прага передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели – CZ BREN 2.

В середине октября в Чехии рассказали, что совместно с Данией в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику как нового производства, так и со складов чешских частных компаний за счет правительства Дании.

Добавим, что на днях Сенат Чехии продолжил действие мандата на военную подготовку украинских солдат до конца 2024 года.

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