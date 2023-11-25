Парламентська делегація Чехії прибула до Києва із візитом

Парламентська делегація Чехії прибула до Києва у суботу, 25 листопада. Зокрема, приїхали спікер Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова-Адамова та голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл.

До Києва з візитом прибула парламентська делегація Чехії

Ми повинні постачати більше зброї, і я обіцяю вам, що ми продовжуватимемо це робити, - сказала Пекарова-Адамова, виступаючи перед українськими парламентаріями. Поширити

За її словами, Росія сьогодні, як і 90 років тому, намагається не лише знищити українців, а й зламати дух демократичних країн у затяжній війні, що їй не зійде.

Ви - герої, ви - люди, які борються не лише за себе, а й за інших, - сказав Вистрчіл. Поширити

Допомога Україні від Чехії

Раніше повідомлялося, що Чехія готова допомогти Україні реалізувати кілька пунктів "формули миру", спрямованої на припинення війни із РФ.

У Міноборони Чехії наприкінці вересня заявили, що Прага передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок. Йдеться про модель - CZ BREN 2.

У середині жовтня у Чехії розповіли, що спільно з Данією найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній за рахунок уряду Данії.

Додамо, що цими днями Сенат Чехії продовжив дію мандата на військову підготовку українських солдатів до кінця 2024 року.