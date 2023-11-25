Парламентська делегація Чехії прибула до Києва із візитом
Категорія
Політика
Дата публікації

Парламентська делегація Чехії прибула до Києва із візитом

Парламентська делегація

Парламентська делегація Чехії прибула до Києва у суботу, 25 листопада. Зокрема, приїхали спікер Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова-Адамова та голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл.

До Києва з візитом прибула парламентська делегація Чехії

Ми повинні постачати більше зброї, і я обіцяю вам, що ми продовжуватимемо це робити, - сказала Пекарова-Адамова, виступаючи перед українськими парламентаріями.

За її словами, Росія сьогодні, як і 90 років тому, намагається не лише знищити українців, а й зламати дух демократичних країн у затяжній війні, що їй не зійде.

Ви - герої, ви - люди, які борються не лише за себе, а й за інших, - сказав Вистрчіл.

Допомога Україні від Чехії

Раніше повідомлялося, що Чехія готова допомогти Україні реалізувати кілька пунктів "формули миру", спрямованої на припинення війни із РФ.

У Міноборони Чехії наприкінці вересня заявили, що Прага передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок. Йдеться про модель - CZ BREN 2.

У середині жовтня у Чехії розповіли, що спільно з Данією найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній за рахунок уряду Данії.

Додамо, що цими днями Сенат Чехії продовжив дію мандата на військову підготовку українських солдатів до кінця 2024 року.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія б'є на сполох через рішення ООН щодо Ірану
Яна Чорнохова
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія розсекретила список військової допомоги для України
Чехія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія пропонує обмежити поїздки дипломатів РФ до ЄС — FT
Чехія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм