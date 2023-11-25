Парламентська делегація Чехії прибула до Києва із візитом

Парламентська делегація Чехії прибула до Києва у суботу, 25 листопада. Зокрема, приїхали спікер Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова-Адамова та голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл.
До Києва з візитом прибула парламентська делегація Чехії
За її словами, Росія сьогодні, як і 90 років тому, намагається не лише знищити українців, а й зламати дух демократичних країн у затяжній війні, що їй не зійде.
Допомога Україні від Чехії
Раніше повідомлялося, що Чехія готова допомогти Україні реалізувати кілька пунктів "формули миру", спрямованої на припинення війни із РФ.
У Міноборони Чехії наприкінці вересня заявили, що Прага передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок. Йдеться про модель - CZ BREN 2.
У середині жовтня у Чехії розповіли, що спільно з Данією найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній за рахунок уряду Данії.
Додамо, що цими днями Сенат Чехії продовжив дію мандата на військову підготовку українських солдатів до кінця 2024 року.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-