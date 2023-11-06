Пекин заявил о планах "установить мир на палестинских территориях"

Власти Китая планируют работать над "восстановлением мира" на палестинских территориях в рамках работы в Совете Безопасности ООН.
Китай хочет завершить войну в Израиле
Как отметили в китайском МИД, страна хочет "повлиять на текущую кризисную ситуацию на Ближнем Востоке", учитывая свое председательство в СБ ООН.
Операция Израиля в секторе Газа
В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".
В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в секторе Газа. В регион были введены войска и техника.
По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.
Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.
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