Пекин заявил о планах "установить мир на палестинских территориях"

Власти Китая планируют работать над "восстановлением мира" на палестинских территориях в рамках работы в Совете Безопасности ООН.

Китай хочет завершить войну в Израиле

Как отметили в китайском МИД, страна хочет "повлиять на текущую кризисную ситуацию на Ближнем Востоке", учитывая свое председательство в СБ ООН.

Китай сделает все возможное, чтобы поощрить Совет Безопасности выполнять свои обязанности, играть свою роль, строить консенсус и принимать ответственные и значимые меры как можно быстрее, чтобы облегчить текущий кризис и обеспечить безопасность гражданского населения с целью восстановления мира, - заявил Вэньбинь. Поделиться

Операция Израиля в секторе Газа

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.