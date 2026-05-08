Пентагон рассекретил архивы о контактах с НЛО

Министр войны США Пит Хегсет сообщил о начале масштабного процесса рассекречивания данных, связанных с непознанными аномальными явлениями.
Главные тезисы
- Пентагон начал процесс рассекречивания данных о контактах с НЛО в рамках программы.
- Рассекречивание архивов будет проводиться поэтапно с привлечением экспертов частного сектора.
Пентагон будет публиковать данные о контактах с НЛО
В Соединенных Штатах стартовала процедура поиска, анализа и постепенного обнародования правительственных материалов, связанных с неопознанными летающими объектами и аномальными явлениями.
Процесс проходит под контролем Министерства войны США с участием Офиса директора национальной разведки.
Речь идет о масштабной работе, охватывающей десятки миллионов документов, накопленных за десятилетия.
Ведомства сообщили, что рассекречение будет происходить поэтапно. Новые материалы планируют публиковать регулярно, по мере их обнаружения и снятия гриф секретности.
Таким образом, процесс может растянуться на длительное время из-за объема архивов и необходимости межведомственной координации.
По официальным данным, в рассекречиваемых материалах содержатся так называемые "неразрешенные случаи" наблюдений, относительно которых государственные структуры пока не могут дать окончательного объяснения.
Причиной этого называют нехватку данных и необходимость дополнительного анализа.
При этом власти допускают участие экспертов из частного сектора для изучения отдельных материалов и интерпретации информации.
Ведомство заявляет о намерении предоставлять обществу доступ к ранее засекреченной информации и постепенно раскрывать результаты работы государственных структур в этой сфере.
