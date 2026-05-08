Пентагон рассекретил архивы о контактах с НЛО

Министр войны США Пит Хегсет сообщил о начале масштабного процесса рассекречивания данных, связанных с непознанными аномальными явлениями.

Пентагон будет публиковать данные о контактах с НЛО

В Соединенных Штатах стартовала процедура поиска, анализа и постепенного обнародования правительственных материалов, связанных с неопознанными летающими объектами и аномальными явлениями.

Процесс проходит под контролем Министерства войны США с участием Офиса директора национальной разведки.

Речь идет о масштабной работе, охватывающей десятки миллионов документов, накопленных за десятилетия.

Многие из них существуют только в бумажном виде и нуждаются в детальной проверке перед публикацией. Поделиться

Ведомства сообщили, что рассекречение будет происходить поэтапно. Новые материалы планируют публиковать регулярно, по мере их обнаружения и снятия гриф секретности.

Таким образом, процесс может растянуться на длительное время из-за объема архивов и необходимости межведомственной координации.

По официальным данным, в рассекречиваемых материалах содержатся так называемые "неразрешенные случаи" наблюдений, относительно которых государственные структуры пока не могут дать окончательного объяснения.

Причиной этого называют нехватку данных и необходимость дополнительного анализа.

При этом власти допускают участие экспертов из частного сектора для изучения отдельных материалов и интерпретации информации.

В Министерстве войны подчеркивают, что публикация архивов является частью политики прозрачности. Поделиться

Ведомство заявляет о намерении предоставлять обществу доступ к ранее засекреченной информации и постепенно раскрывать результаты работы государственных структур в этой сфере.