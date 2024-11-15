В Пентагоне заявили о резком увеличении сообщений об НЛО в этом году
Категория
Мир
Дата публикации

В Пентагоне заявили о резком увеличении сообщений об НЛО в этом году

НЛО
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Источник:  The Hill

По информации представителей офиса Пентагона относительно НЛО, за последний год они получили 757 сообщений о загадочных летающих объектах.

Главные тезисы

  • Пентагон сообщает о резком увеличении обращений об НЛО в этом году, сотни сообщений находятся на проверке.
  • Свидетельства бывших сотрудников подтверждают существование секретных программ и сокрытие доказательств внеземных технологий правительством США.
  • Эксперты и общественность интригует информация о программах сбора данных об НЛО и секретном проектировании инопланетных материалов.
  • Слушания в Конгрессе раскрывают утверждения о сокрытии доказательств внеземных технологий правительством США и использовании прогрессивных технологий UAP военными.
  • Неизвестные технологии остаются загадкой, а наблюдения над НЛО, такие как случай с пилотами ВМС в 2004 году, остаются неразгаданными.

Что известно о резком росте сообщений об НЛО в США

По информации журналистов издания со ссылкой на рассекреченный отчет Минобороны США, фиксируется стремительное увеличение сообщений и свидетельских показаний относительно НЛО.

При этом бывшие сотрудники Пентагона отмечают, что у США есть технологические возможности, превосходящие человеческое представление об этом.

Подчеркивается, что, по крайней мере, в 118 случаях за появление НЛО выдавались воздушные шарики, птицы и БпЛА. Однако еще сотни сообщений нуждаются в проверке.

В настоящее время офис Пентагона, занимающийся проверкой сообщений об НЛО, ведет расследование по факту 1 тыс. 652 обращений.

В Пентагоне заявляют об увеличении сообщений по НЛО за последний год
НЛО

В ведомстве отметили, что пока не выявили доказательств существования инопланетных существ, аномальной активности или внеземных технологий.

Безусловно, есть аномалии, но мы не смогли установить связь с внеземной, — объясняет директор ведомства Джон Кослоски.

Представители офиса Пентагона из НЛО также часто получают сообщения, а затем оказывается, что речь идет о спутниках Starlink и других космических объектах на орбите Земли.

Что известно о слушаниях в Конгрессе по поводу показаний в пользу НЛО и соответствующих секретных программ Пентагона

Соответствующий отчет появился через день после того, как подкомитет Палаты представителей по надзору и подотчетности заслушал свидетелей, утверждавших, что правительство США скрывает доказательства внеземных технологий.

В частности, бывший сотрудник уже закрытой программы расширенной аэрокосмической идентификации угроз Луис Элизондо во время слушаний в Конгрессе заявил, что американское правительство якобы скрывает факт существования внеземных цивилизаций.

Прогрессивные технологии, созданные не нашим правительством или каким-либо другим правительством, контролируют чувствительные военные объекты по всему миру. Кроме того, США владеют технологиями UAP, как и некоторые наши противники, — утверждает Элизондо.

По словам журналиста Майкла Шелленбергера, собеседники из Пентагона рассказали ему о секретной программе Immaculate Constellation, занимавшейся сбором высококачественных изображений UAP.

Эти заявления аналогичны прошлогодним заявлениям майора в отставке Дэвида Груша, ранее являвшегося частью оперативной группы UAP Пентагона и бывшим офицером разведки ВВС и Национального агентства геопространственной разведки.

Военный говорил, что американские власти запустили секретную программу обратного проектирования бесчеловечного материала с мест кораблекрушения UAP.

Некоторые из важных наблюдений по-прежнему остаются без объяснений. В частности, случай с пилотами ВМС в 2004 году, когда неизвестный объект увидели у побережья южной Калифорнии.

В то же время AARO отмечает, что пока ей не известно о "передовых иностранных боевых возможностях или прорывных аэрокосмических технологиях".

Кослоски заявляет, что передовые внеземные технологии остаются загадкой.

Мы недостаточно полностью понимаем это явление, чтобы сказать, является ли это прорывной технологией. Это очень небольшой процент наших общих случаев, которые после начального анализа все еще имеют аномальные характеристики, к которым можно приписать прорывные технологии. Это менее двух с половиной процентов наших случаев, и мы все еще их изучаем, — отметил гендиректор офиса Пентагона по НЛО.

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