По информации представителей офиса Пентагона относительно НЛО, за последний год они получили 757 сообщений о загадочных летающих объектах.
Главные тезисы
- Пентагон сообщает о резком увеличении обращений об НЛО в этом году, сотни сообщений находятся на проверке.
- Свидетельства бывших сотрудников подтверждают существование секретных программ и сокрытие доказательств внеземных технологий правительством США.
- Эксперты и общественность интригует информация о программах сбора данных об НЛО и секретном проектировании инопланетных материалов.
- Слушания в Конгрессе раскрывают утверждения о сокрытии доказательств внеземных технологий правительством США и использовании прогрессивных технологий UAP военными.
- Неизвестные технологии остаются загадкой, а наблюдения над НЛО, такие как случай с пилотами ВМС в 2004 году, остаются неразгаданными.
Что известно о резком росте сообщений об НЛО в США
По информации журналистов издания со ссылкой на рассекреченный отчет Минобороны США, фиксируется стремительное увеличение сообщений и свидетельских показаний относительно НЛО.
При этом бывшие сотрудники Пентагона отмечают, что у США есть технологические возможности, превосходящие человеческое представление об этом.
Подчеркивается, что, по крайней мере, в 118 случаях за появление НЛО выдавались воздушные шарики, птицы и БпЛА. Однако еще сотни сообщений нуждаются в проверке.
В настоящее время офис Пентагона, занимающийся проверкой сообщений об НЛО, ведет расследование по факту 1 тыс. 652 обращений.
В ведомстве отметили, что пока не выявили доказательств существования инопланетных существ, аномальной активности или внеземных технологий.
Представители офиса Пентагона из НЛО также часто получают сообщения, а затем оказывается, что речь идет о спутниках Starlink и других космических объектах на орбите Земли.
Что известно о слушаниях в Конгрессе по поводу показаний в пользу НЛО и соответствующих секретных программ Пентагона
Соответствующий отчет появился через день после того, как подкомитет Палаты представителей по надзору и подотчетности заслушал свидетелей, утверждавших, что правительство США скрывает доказательства внеземных технологий.
В частности, бывший сотрудник уже закрытой программы расширенной аэрокосмической идентификации угроз Луис Элизондо во время слушаний в Конгрессе заявил, что американское правительство якобы скрывает факт существования внеземных цивилизаций.
По словам журналиста Майкла Шелленбергера, собеседники из Пентагона рассказали ему о секретной программе Immaculate Constellation, занимавшейся сбором высококачественных изображений UAP.
Эти заявления аналогичны прошлогодним заявлениям майора в отставке Дэвида Груша, ранее являвшегося частью оперативной группы UAP Пентагона и бывшим офицером разведки ВВС и Национального агентства геопространственной разведки.
Военный говорил, что американские власти запустили секретную программу обратного проектирования бесчеловечного материала с мест кораблекрушения UAP.
Некоторые из важных наблюдений по-прежнему остаются без объяснений. В частности, случай с пилотами ВМС в 2004 году, когда неизвестный объект увидели у побережья южной Калифорнии.
В то же время AARO отмечает, что пока ей не известно о "передовых иностранных боевых возможностях или прорывных аэрокосмических технологиях".
Кослоски заявляет, что передовые внеземные технологии остаются загадкой.
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