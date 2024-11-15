По информации представителей офиса Пентагона относительно НЛО, за последний год они получили 757 сообщений о загадочных летающих объектах.

Что известно о резком росте сообщений об НЛО в США

По информации журналистов издания со ссылкой на рассекреченный отчет Минобороны США, фиксируется стремительное увеличение сообщений и свидетельских показаний относительно НЛО.

При этом бывшие сотрудники Пентагона отмечают, что у США есть технологические возможности, превосходящие человеческое представление об этом.

Подчеркивается, что, по крайней мере, в 118 случаях за появление НЛО выдавались воздушные шарики, птицы и БпЛА. Однако еще сотни сообщений нуждаются в проверке.

В настоящее время офис Пентагона, занимающийся проверкой сообщений об НЛО, ведет расследование по факту 1 тыс. 652 обращений.

НЛО

В ведомстве отметили, что пока не выявили доказательств существования инопланетных существ, аномальной активности или внеземных технологий.

Безусловно, есть аномалии, но мы не смогли установить связь с внеземной, — объясняет директор ведомства Джон Кослоски. Поделиться

Представители офиса Пентагона из НЛО также часто получают сообщения, а затем оказывается, что речь идет о спутниках Starlink и других космических объектах на орбите Земли.

Что известно о слушаниях в Конгрессе по поводу показаний в пользу НЛО и соответствующих секретных программ Пентагона

Соответствующий отчет появился через день после того, как подкомитет Палаты представителей по надзору и подотчетности заслушал свидетелей, утверждавших, что правительство США скрывает доказательства внеземных технологий.

В частности, бывший сотрудник уже закрытой программы расширенной аэрокосмической идентификации угроз Луис Элизондо во время слушаний в Конгрессе заявил, что американское правительство якобы скрывает факт существования внеземных цивилизаций.

Прогрессивные технологии, созданные не нашим правительством или каким-либо другим правительством, контролируют чувствительные военные объекты по всему миру. Кроме того, США владеют технологиями UAP, как и некоторые наши противники, — утверждает Элизондо. Поделиться

По словам журналиста Майкла Шелленбергера, собеседники из Пентагона рассказали ему о секретной программе Immaculate Constellation, занимавшейся сбором высококачественных изображений UAP.

Эти заявления аналогичны прошлогодним заявлениям майора в отставке Дэвида Груша, ранее являвшегося частью оперативной группы UAP Пентагона и бывшим офицером разведки ВВС и Национального агентства геопространственной разведки.

Военный говорил, что американские власти запустили секретную программу обратного проектирования бесчеловечного материала с мест кораблекрушения UAP.

Некоторые из важных наблюдений по-прежнему остаются без объяснений. В частности, случай с пилотами ВМС в 2004 году, когда неизвестный объект увидели у побережья южной Калифорнии.

В то же время AARO отмечает, что пока ей не известно о "передовых иностранных боевых возможностях или прорывных аэрокосмических технологиях".

Кослоски заявляет, что передовые внеземные технологии остаются загадкой.