За інформацією представників офісу Пентагону стосовно НЛО, протягом останнього року вони отримали 757 повідомлень про загадкові літаючі об'єкти.

Що відомо про різке зростання повідомлень про НЛО у США

За інформацією журналістів видання із посиланням на розсекречений звіт Міноборони США, фіксується стрімке збільшення повідомлень і свідчень від свідків стосовно НЛО.

При цьому колишні співробітники Пентагону зазначають, що у США є технологічні можливості, що перевершують людську уяву про це.

Підкреслюється, що принаймні у 118 випадках за появу НЛО видавались повітряні кульки, птахи та БпЛА. Однак ще сотні повідомлень потребують перевірки.

Наразі офіс Пентагону, який займається перевіркою повідомлень про НЛО, веде розслідування за фактом 1 тис 652 звернень.

НЛО

У відомстві зазначили, що поки не виявили жодних доказів існування інопланетних істот, аномальної активності чи позаземних технологій.

Безумовно є аномалії, але ми не змогли встановити зв’язок із позаземним, — пояснює директор відомства Джон Кослоскі. Поширити

Представники офісу Пентагону з НЛО також часто отримують повідомлення, а потім виявляється, що мова йде про супутники “Starlink” та інші космічні об’єкти на орбіті Землі.

Що відомо про слухання у Конгресі стосовно свідчень на користь НЛО та відповідних секретних програм Пентагону

Відповідний звіт з'явився через день після того, як підкомітет Палати представників з нагляду та підзвітності заслухав свідків, які стверджували, що уряд США приховує докази позаземних технологій.

Зокрема, колишній співробітник закритої вже програми розширеної аерокосмічної ідентифікації загроз Луїс Елізондо під час слухань у Конгресі заявив, що американський уряд нібито приховує факт існування позаземних цивілізацій.

Прогресивні технології, створені не нашим урядом — чи будь-яким іншим урядом — контролюють чутливі військові об’єкти по всьому світу. Крім того, США володіють технологіями UAP, як і деякі наші супротивники, — стверджує Елізондо. Поширити

За словами журналіста Майкла Шелленбергера, співрозмовники з Пентагону розповіли йому про секретну програму Immaculate Constellation, яка займалась збором високоякісних зображень UAP.

Ці заяви аналогічні минулорічним заявам майора у відставці Девіда Груша, який раніше був частиною оперативної групи UAP Пентагону та колишнім офіцером розвідки ВПС і Національного агентства геопросторової розвідки.

Військовий казав, що американська влада запустила секретну програму зворотного проектування нелюдського матеріалу з місць аварії кораблів UAP.

Деякі з важливих спостережень досі залишаються без пояснень. Зокрема, випадок з пілотами ВМС у 2004 році, коли невідомий об'єкт побачили біля узбережжя південної Каліфорнії.

Водночас AARO наголошує, що наразі їй не відомо про "передові іноземні бойові можливості чи проривні аерокосмічні технології".

Кослоскі заявляє, що передові позаземні технології залишаються загадкою.