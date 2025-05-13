Первый полуфинал Евровидения-2025 — где и когда смотреть

Уже 13 мая в Базеле (Швейцария) стартует 69-й международный песенный конкурс Евровидения, дающий возможность людям в разных уголках мира ознакомиться с развитием песенной культуры десятков разных стран.

Чего ожидать от Евровидения 2025 года

Первый полуфинал песенного конкурса пройдет уже во вторник, 13 мая.

Что важно понимать, в этот день на международной арене появятся и представители Украины — группа Ziferblat.

Они попытаются покорить сцену Евровидения песней Bird of Pray под номером 5 в первом полуфинале.

Участники коллектива Федор Ходаков, Даниил и Валентин Лещинские одержали победу на Национальном отборе на Евровидение-2025, получив самые высокие баллы от зрителей.

Кроме нашей страны, также за место в финале будут бороться еще 14 стран.

Фото: eurovision.tv

Трансляцией полуфинала и финала украинцы смогут насладиться на телеканале "Суспільне", а также его диджитал-платформах.

Более того, Евровидение также можно будет смотреть на официальном сайте песенного конкурса, но без украинского перевода.

Второй полуфинал состоится в четверг, 15 мая.

Во время него свои страны представят 19 артистов, из которых трое автоматически попадут в финал.