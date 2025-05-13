Перший півфінал Євробачення-2025 — де та коли дивитися
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Перший півфінал Євробачення-2025 — де та коли дивитися

Чого очікувати від Євробачення 2025
Джерело:  online.ua

Уже 13 травня о 22:00 у Базелі (Швейцарія) стартує 69-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення, який дає можливість людям у різних куточках світу ознайомитися з розвитком пісенної культури десятків різних країн.

Головні тези:

  • У першому півфіналі виступатиме українськй гурт Ziferblat з України з піснею “Bird of Pray”.
  • Другий півфінал заплановано на 15 травня, а гранд-фінал відбудеться 17 травня.

Чого очікувати від Євробачення 2025

Перший півфінал пісенного конкурсу відбудеться уже у вівторок, 13 травня.

Що важливо розуміти, цього дня на міжнародній арені з'являться і представники України — гурт Ziferblat.

Вони спробують підкорити сцену Євробачення піснею "Bird of Pray" під номером 5 у першому півфіналі.

Учасники колективу Федір Ходаков, Данило та Валентин Лещинські здобули перемогу на Національному відборі на "Євробачення-2025", отримавши найвищі бали від глядачів.

Окрім нашої країни, також за місце у фіналі змагатиметься ще 14 країн.

Фото: eurovision.tv

Трансляцією півфіналу і фіналу українці зможуть насолодитися на телеканалі "Суспільне", а також на його діджитал-платформах.

Ба більше, Євробачення також можна буде дивитися на офіційному сайті пісенного конкурсу, але без українського перекладу.

Другий півфінал відбудеться у четвер, 15 травня.

Під час нього свої країни представлять 19 артистів, з яких троє автоматично потраплять до фіналу.

За словами організаторів, ім'я переможця "Євробачення-2025" стане відоме 17 травня під час гранд-фіналу конкурсу.

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