Перший півфінал Євробачення-2025 — де та коли дивитися

Уже 13 травня о 22:00 у Базелі (Швейцарія) стартує 69-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення, який дає можливість людям у різних куточках світу ознайомитися з розвитком пісенної культури десятків різних країн.

Чого очікувати від Євробачення 2025

Перший півфінал пісенного конкурсу відбудеться уже у вівторок, 13 травня.

Що важливо розуміти, цього дня на міжнародній арені з'являться і представники України — гурт Ziferblat.

Вони спробують підкорити сцену Євробачення піснею "Bird of Pray" під номером 5 у першому півфіналі.

Учасники колективу Федір Ходаков, Данило та Валентин Лещинські здобули перемогу на Національному відборі на "Євробачення-2025", отримавши найвищі бали від глядачів.

Окрім нашої країни, також за місце у фіналі змагатиметься ще 14 країн.

Фото: eurovision.tv

Трансляцією півфіналу і фіналу українці зможуть насолодитися на телеканалі "Суспільне", а також на його діджитал-платформах.

Ба більше, Євробачення також можна буде дивитися на офіційному сайті пісенного конкурсу, але без українського перекладу.

Другий півфінал відбудеться у четвер, 15 травня.

Під час нього свої країни представлять 19 артистів, з яких троє автоматично потраплять до фіналу.