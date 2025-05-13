Перший півфінал Євробачення-2025 — де та коли дивитися

Уже 13 травня о 22:00 у Базелі (Швейцарія) стартує 69-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення, який дає можливість людям у різних куточках світу ознайомитися з розвитком пісенної культури десятків різних країн.
Головні тези:
- У першому півфіналі виступатиме українськй гурт Ziferblat з України з піснею “Bird of Pray”.
- Другий півфінал заплановано на 15 травня, а гранд-фінал відбудеться 17 травня.
Чого очікувати від Євробачення 2025
Перший півфінал пісенного конкурсу відбудеться уже у вівторок, 13 травня.
Що важливо розуміти, цього дня на міжнародній арені з'являться і представники України — гурт Ziferblat.
Вони спробують підкорити сцену Євробачення піснею "Bird of Pray" під номером 5 у першому півфіналі.
Учасники колективу Федір Ходаков, Данило та Валентин Лещинські здобули перемогу на Національному відборі на "Євробачення-2025", отримавши найвищі бали від глядачів.
Окрім нашої країни, також за місце у фіналі змагатиметься ще 14 країн.
Трансляцією півфіналу і фіналу українці зможуть насолодитися на телеканалі "Суспільне", а також на його діджитал-платформах.
Ба більше, Євробачення також можна буде дивитися на офіційному сайті пісенного конкурсу, але без українського перекладу.
Другий півфінал відбудеться у четвер, 15 травня.
Під час нього свої країни представлять 19 артистів, з яких троє автоматично потраплять до фіналу.
За словами організаторів, ім'я переможця "Євробачення-2025" стане відоме 17 травня під час гранд-фіналу конкурсу.
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