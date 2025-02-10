Певец-беглец Потап "зашкварился" новыми заявлениями насчет русского языка

Скандальный рэпер Потап (Алексей Потапенко), сбежавший с началом полномасштабного вторжения России в Украину за границу, напомнил о себе новой затеей. Артист дал интервью россиянину Юрию Дудю и высказался о языковом вопросе.

Потап лицемерно считает, что доносит проукраинскую позицию на русском языке

Свой "теплый" разговор с Дудьем рэпер начал с того, что попытался объяснить, почему общается на русском. Потап оправдывал себя тем, что другие якобы тоже говорят на языке страны-агрессора в быту.

Если бы я делал это для имиджа, я бы тебе сказал: "Я не понимаю вашего языка", и отказался бы давать тебе интервью вообще... Давай честно тогда поговорим и скажем о том, что украинские политики и артисты — они в быту, в общении, в работе — часто не стесняются говорить по-русски. Поделиться

При этом Потап прямо сказал, что ему интересен Дудь и его аудитория. По словам беглого артиста, у него есть "позиция", а еще он строит "международный холдинг".

Пора появиться, — заявил беглый репер.

Также он сказал, что "доносит проукраинскую позицию на другом языке".