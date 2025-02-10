Певец-беглец Потап "зашкварился" новыми заявлениями насчет русского языка
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Певец-беглец Потап "зашкварился" новыми заявлениями насчет русского языка

Потап
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Источник:  online.ua

Скандальный рэпер Потап (Алексей Потапенко), сбежавший с началом полномасштабного вторжения России в Украину за границу, напомнил о себе новой затеей. Артист дал интервью россиянину Юрию Дудю и высказался о языковом вопросе.

Главные тезисы

  • Потап вызвал возмущение своими заявлениями об использовании русского языка для донесения проукраинской позиции, даже в условиях войны между Украиной и Россией.
  • Новые высказывания Потапа могут негативно отразиться на его имидже среди поклонников и общественности, вызвав критику и разочарование.
  • Артист оправдывает свой выбор использования русского языка, утверждая, что он доносит проукраинскую позицию на другом языке для широкой аудитории.

Потап лицемерно считает, что доносит проукраинскую позицию на русском языке

Свой "теплый" разговор с Дудьем рэпер начал с того, что попытался объяснить, почему общается на русском. Потап оправдывал себя тем, что другие якобы тоже говорят на языке страны-агрессора в быту.

Если бы я делал это для имиджа, я бы тебе сказал: "Я не понимаю вашего языка", и отказался бы давать тебе интервью вообще... Давай честно тогда поговорим и скажем о том, что украинские политики и артисты — они в быту, в общении, в работе — часто не стесняются говорить по-русски.

При этом Потап прямо сказал, что ему интересен Дудь и его аудитория. По словам беглого артиста, у него есть "позиция", а еще он строит "международный холдинг".

Пора появиться, — заявил беглый репер.

Также он сказал, что "доносит проукраинскую позицию на другом языке".

Я знаю украинский язык, я владею, я украинец. Когда нужно донести проукраинскую позицию на другом языке, я это делаю. Могу это делать на русском, украинском, испанском, английском. Наш президент это делает, министр иностранных дел это делал. Чтобы донести другой аудитории проукраинскую позицию, сказал Потап.

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