Співак-втікач Потап "зашкварився" новими заявами щодо російської мови

Скандальний репер Потап (Олексій Потапенко), який втік з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон, нагадав про себе новою витівкою. Артист дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю та висловився про мовне питання.

Потап лицемірно вважає, що доносить проукраїнську позицію російською мовою

Свою "теплу" розмову з Дудьом репер почав з того, що спробував пояснити, чому спілкується російською. Потап виправдовував себе тем, що інші нібито теж говорять мовою країни-агресора в побуті.

Якби я робив це для іміджу, я б тобі сказав: "Я не розумію вашої мови", і відмовився б давати тобі інтерв'ю взагалі... Давай чесно тоді поговоримо і скажемо про те, що українські політики й артисти — вони в побуті, у спілкуванні, у роботі — часто не соромляться говорити російською мовою, не соромляться її використовувати. Поширити

При цьому Потап прямо сказав, що йому цікавий Дудь та його аудиторія. За словами артиста-втікача, в нього є "позиція", а ще він будує "міжнародний холдинг".

Настав час з'явитися, — заявив репер-втікач.

Також він сказав, що "доносить проукраїнську позицію іншою мовою".