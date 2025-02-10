Співак-втікач Потап "зашкварився" новими заявами щодо російської мови
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Співак-втікач Потап "зашкварився" новими заявами щодо російської мови

Потап
Джерело:  online.ua

Скандальний репер Потап (Олексій Потапенко), який втік з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон, нагадав про себе новою витівкою. Артист дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю та висловився про мовне питання.

Головні тези:

  • Потап викликав обурення своїми заявами про використання російської мови, навіть попри війну між Україною та Росією.
  • Потап обговорює свою “позицію”, виправдовуючи використання російської мови для донесення проукраїнської позиції.
  • Нові заяви Потапа можуть негативно позначитися на його іміджі серед шанувальників та громадськості.

Потап лицемірно вважає, що доносить проукраїнську позицію російською мовою

Свою "теплу" розмову з Дудьом репер почав з того, що спробував пояснити, чому спілкується російською. Потап виправдовував себе тем, що інші нібито теж говорять мовою країни-агресора в побуті.

Якби я робив це для іміджу, я б тобі сказав: "Я не розумію вашої мови", і відмовився б давати тобі інтерв'ю взагалі... Давай чесно тоді поговоримо і скажемо про те, що українські політики й артисти — вони в побуті, у спілкуванні, у роботі — часто не соромляться говорити російською мовою, не соромляться її використовувати.

При цьому Потап прямо сказав, що йому цікавий Дудь та його аудиторія. За словами артиста-втікача, в нього є "позиція", а ще він будує "міжнародний холдинг".

Настав час з'явитися, — заявив репер-втікач.

Також він сказав, що "доносить проукраїнську позицію іншою мовою".

Я ж знаю українську мову, я володію, я українець. Коли потрібно донести проукраїнську позицію іншою мовою, я це роблю. Можу це робити російською, українською, іспанською, англійською. Наш президент це робить, міністр закордонних справ це робив. Щоб донести іншій аудиторії проукраїнську позицію, — сказав Потап.

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