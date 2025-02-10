Співак-втікач Потап "зашкварився" новими заявами щодо російської мови

Скандальний репер Потап (Олексій Потапенко), який втік з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон, нагадав про себе новою витівкою. Артист дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю та висловився про мовне питання.
Головні тези:
- Потап викликав обурення своїми заявами про використання російської мови, навіть попри війну між Україною та Росією.
- Потап обговорює свою “позицію”, виправдовуючи використання російської мови для донесення проукраїнської позиції.
- Нові заяви Потапа можуть негативно позначитися на його іміджі серед шанувальників та громадськості.
Потап лицемірно вважає, що доносить проукраїнську позицію російською мовою
Свою "теплу" розмову з Дудьом репер почав з того, що спробував пояснити, чому спілкується російською. Потап виправдовував себе тем, що інші нібито теж говорять мовою країни-агресора в побуті.
При цьому Потап прямо сказав, що йому цікавий Дудь та його аудиторія. За словами артиста-втікача, в нього є "позиція", а ще він будує "міжнародний холдинг".
Настав час з'явитися, — заявив репер-втікач.
Також він сказав, що "доносить проукраїнську позицію іншою мовою".
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