Певец Позитив поразил фанатов фотографией с маленькой дочкой
Певец Позитив поразил фанатов фотографией с маленькой дочкой

Позитив делится с фанатами семейным счастьем
Источник:  online.ua

Украинский певец Алексей Завгородний, также известный слушателям под псевдонимом Позитив, показал своим поклонникам фото с дочерью и любимой супругой Юлией Сахневич.

Главные тезисы

  • Позитив и Юлия отпраздновали первый день рождения дочери.
  • Фотосессия звездной семьи наполнена нежностью и теплом.

Позитив делится с фанатами семейным счастьем

27 декабря дочь певца Алексея Завгороднего и танцовщицы Юлии Сахневич — Мария — праздновала свой первый день рождения.

Артист решил публично поздравить именинницу — он опубликовал семейные фото с любимой женой и их первенцем.

Фото: instagram.com/positiff

Алексеевне 1 год! Ты изменила нашу жизнь, и каждый день учишь нас вместе с тобой искренне удивляться и смотреть на мир твоими глазами! Любим тебя безгранично, — написал Позитив.

Фото: instagram.com/positiff

Стоит обратить внимание на то, что для фотосессии звездные родители выбрали костюмы черного цвета.

Что касается Машеньки, то для нее выбрали белое платье — образ красавицы дополнил обруч с цветочками.

Фото: instagram.com/positiff

Как фанаты реагируют на семейные фотографии Позитива и Юлии Сахневич:

  • Боже, какая же она красивая!;

  • Копия отца. Поздравляю, счастливого детства;

  • Ваша семья — вдохновение для меня;

  • Маленькая звездочка;

  • Ох, какие вы классные.

