Певец Позитив поразил фанатов фотографией с маленькой дочкой

Украинский певец Алексей Завгородний, также известный слушателям под псевдонимом Позитив, показал своим поклонникам фото с дочерью и любимой супругой Юлией Сахневич.
Главные тезисы
- Позитив и Юлия отпраздновали первый день рождения дочери.
- Фотосессия звездной семьи наполнена нежностью и теплом.
Позитив делится с фанатами семейным счастьем
27 декабря дочь певца Алексея Завгороднего и танцовщицы Юлии Сахневич — Мария — праздновала свой первый день рождения.
Артист решил публично поздравить именинницу — он опубликовал семейные фото с любимой женой и их первенцем.
Стоит обратить внимание на то, что для фотосессии звездные родители выбрали костюмы черного цвета.
Что касается Машеньки, то для нее выбрали белое платье — образ красавицы дополнил обруч с цветочками.
Как фанаты реагируют на семейные фотографии Позитива и Юлии Сахневич:
Боже, какая же она красивая!;
Копия отца. Поздравляю, счастливого детства;
Ваша семья — вдохновение для меня;
Маленькая звездочка;
Ох, какие вы классные.
