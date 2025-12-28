Співак Позитив вразив фанатів світлиною з маленькою донею
Співак Позитив вразив фанатів світлиною з маленькою донею

Позитив ділиться з фанатами сімейним щастям
Джерело:  online.ua

Український співак Олексій Завгородній, також відомий слухачам під псевдонімом Позитив, показав своїм шанувальникам фото з донькою та коханою дружиною Юлією Сахневич.

Головні тези:

  • Позитив та Юлія відсвяткували перший день народження своєї доньки.
  • Фотосесія зіркової родини сповнена ніжності та тепла.

Позитив ділиться з фанатами сімейним щастям

27 грудня донька співака Олексія Завгороднього та танцівниці Юлії Сахневич — Марійка — святкувала свій перший день народження.

Артист вирішив публічно привітати іменинницю — він опублікував сімейні світлини з коханою дружиною та їхнім первістком.

Фото: instagram.com/positiff

Олексіївні 1 рік! Ти змінила наше життя, і кожен день вчиш нас разом з тобою щиро дивуватися та дивитись на цей світ твоїми очима! Любимо тебе безмежно, — написав Позитив.

Фото: instagram.com/positiff

Варто звернути увагу на те, що для фотосесії зіркові батьки обрали костюми чорного кольору.

Щодо Марійки, то для неї обрали білу сукню — образ красуні доповнив обруч з квіточками.

Фото: instagram.com/positiff

Як фанати реагують на сімейні світлини Позитива та Юлії Сахневич:

  • Боже, яка ж вона красива!;

  • Копія тата. Вітаю, щасливого дитинства;

  • Ваша родина — натхнення для мене;

  • Маленька зірочка;

  • Ох, які ви класні.

