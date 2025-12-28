Співак Позитив вразив фанатів світлиною з маленькою донею

Український співак Олексій Завгородній, також відомий слухачам під псевдонімом Позитив, показав своїм шанувальникам фото з донькою та коханою дружиною Юлією Сахневич.
Головні тези:
- Позитив та Юлія відсвяткували перший день народження своєї доньки.
- Фотосесія зіркової родини сповнена ніжності та тепла.
Позитив ділиться з фанатами сімейним щастям
27 грудня донька співака Олексія Завгороднього та танцівниці Юлії Сахневич — Марійка — святкувала свій перший день народження.
Артист вирішив публічно привітати іменинницю — він опублікував сімейні світлини з коханою дружиною та їхнім первістком.
Варто звернути увагу на те, що для фотосесії зіркові батьки обрали костюми чорного кольору.
Щодо Марійки, то для неї обрали білу сукню — образ красуні доповнив обруч з квіточками.
Як фанати реагують на сімейні світлини Позитива та Юлії Сахневич:
Боже, яка ж вона красива!;
Копія тата. Вітаю, щасливого дитинства;
Ваша родина — натхнення для мене;
Маленька зірочка;
Ох, які ви класні.
