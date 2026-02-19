Планировал теракт в Кропивницком — правоохранители задержали агента ФСБ

Контрразведка Службы безопасности предотвратила теракт в центре Кропивницкого. Благодаря действиям на опережение задержан агент ФСБ, который готовил покушение на должностного лица одного из государственных учреждений, отвечающего за оборонную подготовку населения в Кировоградской области.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Кропивницком, задержав агента ФСБ.
- Агент планировал взорвать чиновника с помощью самодельной бомбы у местного кафе.
- Фигурант находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы.
СБУ задержала агента ФСБ во время подготовки теракта в Кропивницком
Как установило расследование, фигурант пытался выследить чиновника и взорвать его с помощью самодельной бомбы у местного кафе.
По материалам дела, вражескую задачу выполнял 27-летний мобилизованный, самовольно покинувший военную часть ВСУ и скрывавшийся на территории Кировоградщины.
Пытаясь найти «легкие заработки» в Телеграмм-каналах, дезертир попал в поле зрения сотрудника ФСБ, личность которого уже установили контрразведчики СБУ.
По указанию российского спецслужба он начал следить за руководителем областного заведения, чтобы определить оптимальные время и место для его ликвидации.
После ежедневных разведвылазок фигурант отправил в ФСБ координаты кафе, возле которого проходил чиновник. В дальнейшем агент должен получить от рашистов инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВП) для закладки и дистанционного подрыва.
Во время обысков у задержанного изъят смартфон с поличным на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
