Победа ультраправых в Нидерландах станет самым жутким кошмаром ЕС — Politico
Категория
Политика
Дата публикации

Победа ультраправых в Нидерландах станет самым жутким кошмаром ЕС — Politico

Герт Вильдерс
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Источник:  Politico

Победа на выборах в Нидерландах ультраправой "Партии свободы" и лидера Герта Вилдерса может угрожать новым расколом в ЕС

Что известно о возможных последствиях победы Герта Вилдерса и его партии на выборах в Нидерландах

По информации журналистов издания, особенно пугают обещания Уилдерса устроить референдум по выходу Нидерландов из состава ЕС.

И хотя в последние недели Вилдерс смягчил свою антиисламскую риторику, нет никаких признаков того, что он хочет ослабить свой евроскептицизм после потрясающей победы на выборах, говорится в материале издания.

По мнению авторов публикации, если нидерландских избирателей не удастся убедить пойти за британцами из ЕС (опросы показывают, что это маловероятно), есть все признаки того, что правительство под руководством Уилдерса все равно будет кошмаром для Брюсселя.

Почему Брюсселю следует беспокоиться из-за победы ультраправых в Нидерландах

Место Вилдерса за столом саммита ЕС изменило бы динамику вместе с другими ультраправыми и националистическими лидерами, уже занимающими свои должности. Неожиданно политика, варьирующаяся от климатических действий до реформы ЕС и оружия для Украины, станет предметом дебатов, - отмечается в материале.

Авторы убеждены, что даже если Уилдерс захочет отказаться от своего требования по референдуму в ЕС в обмен на власть, его победа все равно дрогнет институты ЕС.

И если центристские партии объединятся, чтобы не допустить Вилдерса — опять же — позже разъяренным голландским избирателям придется заплатить цену, — заключают авторы материала.

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