Победа ультраправых в Нидерландах станет самым жутким кошмаром ЕС — Politico

Победа на выборах в Нидерландах ультраправой "Партии свободы" и лидера Герта Вилдерса может угрожать новым расколом в ЕС
Что известно о возможных последствиях победы Герта Вилдерса и его партии на выборах в Нидерландах
По информации журналистов издания, особенно пугают обещания Уилдерса устроить референдум по выходу Нидерландов из состава ЕС.
По мнению авторов публикации, если нидерландских избирателей не удастся убедить пойти за британцами из ЕС (опросы показывают, что это маловероятно), есть все признаки того, что правительство под руководством Уилдерса все равно будет кошмаром для Брюсселя.
Почему Брюсселю следует беспокоиться из-за победы ультраправых в Нидерландах
Авторы убеждены, что даже если Уилдерс захочет отказаться от своего требования по референдуму в ЕС в обмен на власть, его победа все равно дрогнет институты ЕС.
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