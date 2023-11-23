Выборы в Нидерландах выиграли противники помощи для Украины

Антиевропейская ультраправая "Партия свободы" (PVV), которую возглавляет Герт Уилдерс, с огромным отрывом от оппонентов одержала победу на парламентских выборах в Нидерландах.

Ультраправые усилили свои позиции в нидерландском парламенте

По предварительным подсчетам, PVV получит 37 мест в парламенте – на два больше, чем предполагал экзитпол.

Что также важно понимать, это на 20 мест больше, чем имеет указанная политическая сила в парламенте по состоянию на сегодняшний день.

На втором месте избирательной гонки оказались "Лево-зеленые" и лейбористы (GroenLinks-PvdA) во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом 3 25 местами.

Народная партия за свободу и демократию (VVD) действующего премьера Марка Рютте, которую сейчас повела на выборы Дилан Ешильгоз-Зегериус, может рассчитывать на 24 места. Образовавшаяся политическая партия "Новый общественный договор" (NSC) во главе с Питером Омцигтом получает 20 мандатов. Новый "Союз фермеров-граждан" (BBB), созданный на фоне фермерских протестов в Нидерландах, может рассчитывать на 7 мандатов. Поделиться

В скором времени в Нидерландах начнется довольно продолжительный процесс формирования коалиции.

Результаты парламентских выборов в Нидерландах (Фото: app.nos.nl)

Почему победа ультраправых является неутешительной новостью для Украины

Что важно понять, Герт Уилдерс – давний фанат политических подходов венгерского премьера Виктора Орбана.

Кроме того, он публично выступает против Евросоюза и требует блокировать присоединение любых новых членов.