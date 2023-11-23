Выборы в Нидерландах выиграли противники помощи для Украины

Антиевропейская ультраправая "Партия свободы" (PVV), которую возглавляет Герт Уилдерс, с огромным отрывом от оппонентов одержала победу на парламентских выборах в Нидерландах.
Ультраправые усилили свои позиции в нидерландском парламенте
По предварительным подсчетам, PVV получит 37 мест в парламенте – на два больше, чем предполагал экзитпол.
Что также важно понимать, это на 20 мест больше, чем имеет указанная политическая сила в парламенте по состоянию на сегодняшний день.
На втором месте избирательной гонки оказались "Лево-зеленые" и лейбористы (GroenLinks-PvdA) во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом 3 25 местами.
В скором времени в Нидерландах начнется довольно продолжительный процесс формирования коалиции.
Почему победа ультраправых является неутешительной новостью для Украины
Что важно понять, Герт Уилдерс – давний фанат политических подходов венгерского премьера Виктора Орбана.
Кроме того, он публично выступает против Евросоюза и требует блокировать присоединение любых новых членов.
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