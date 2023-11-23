Вибори у Нідерландах виграли противники допомоги для України
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Вибори у Нідерландах виграли противники допомоги для України

прапор Нідерландів
Джерело:  online.ua

Антиєвропейська ультраправа "Партія свободи" (PVV), яку очолює Герт Вілдерс, з величезним відривом від опонентів здобула перемогу на парламентських виборах у Нідерландах.

Ультраправі посилили свої позиції в нідерландському парламенті

За попередніми підрахунками, PVV отримає 37 місць у парламентів – на два більше, ніж передбачав екзитпол.

Що також важливо розуміти, це на 20 місць більше, ніж вказана політична сила має у парламенті станом на сьогодні.

На другому місці виборчих перегонів опинилися "Ліво-зелені" і лейбористти (GroenLinks-PvdA) на чолі з колишнім віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом 3 25 місцями.

Народна партія за свободу і демократію (VVD) чинного прем’єра Марка Рютте, яку нині повела на вибори Ділан Єшильгоз-Зегеріус, може розраховувати на 24 місця. Новоутворена політична партія "Новий суспільний договір" (NSC) на чолі з Пітером Омцігтом здобуває 20 мандатів. Новий "Союз фермерів-громадян" (BBB), утворений на тлі фермерських протестів у Нідерландах, може розраховувати на 7 мандатів.

Незабаром в Нідерландах розпочнеться доволі тривалий процес формування коаліції.

Результати парламентських виборів у Нідерландах
Результати парламентських виборів у Нідерландах (Фото: app.nos.nl)

Чому перемога ультраправих є невтішною звісткою для України

Що важливо зрозуміти, Герт Вілдерс є давнім фанатом політичних підходів угорського прем’єра Віктора Орбана.

Окрім того, він публічно виступає проти Євросоюзу та вимагає блокувати приєднання будь-яких нових членів.

Він також неодноразово заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачати зброю Україні, кажучи, що зброя потрібна їм для захисту. Однак жодна з партій, з якими він потенційно міг би сформувати уряд, не поділяє цих ідей.

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