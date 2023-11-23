Вибори у Нідерландах виграли противники допомоги для України

Антиєвропейська ультраправа "Партія свободи" (PVV), яку очолює Герт Вілдерс, з величезним відривом від опонентів здобула перемогу на парламентських виборах у Нідерландах.
Ультраправі посилили свої позиції в нідерландському парламенті
За попередніми підрахунками, PVV отримає 37 місць у парламентів – на два більше, ніж передбачав екзитпол.
Що також важливо розуміти, це на 20 місць більше, ніж вказана політична сила має у парламенті станом на сьогодні.
На другому місці виборчих перегонів опинилися "Ліво-зелені" і лейбористти (GroenLinks-PvdA) на чолі з колишнім віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом 3 25 місцями.
Незабаром в Нідерландах розпочнеться доволі тривалий процес формування коаліції.
Чому перемога ультраправих є невтішною звісткою для України
Що важливо зрозуміти, Герт Вілдерс є давнім фанатом політичних підходів угорського прем’єра Віктора Орбана.
Окрім того, він публічно виступає проти Євросоюзу та вимагає блокувати приєднання будь-яких нових членів.
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