Перемога ультраправих у Нідерландах стане найгіршим кошмаром ЄС — Politico

Перемога на виборах у Нідерландах ультраправої "Партії свободи" ії лідера Герта Вілдерса, може погрожувати новим розколом у ЄС
Що відомо про ймовірні наслідки перемоги Герта Вілдерса та його партії на виборах у Нідерландах
За інформацією журналістів видання, особливо лякають обіцянки Вілдерса влаштувати референдум з приводу виходу Нідерландів зі складу ЄС.
На думку авторів публікації, якщо нідерландських виборців не вдасться переконати піти за британцями з ЄС (опитування показують, що це малоймовірно), є всі ознаки того, що уряд під керівництвом Вілдерса все одно "буде кошмаром для Брюсселя".
Чому Брюсселю варто непокоїтись через перемогу ультраправих у Нідерландах
Автори переконані, що навіть якщо Вілдерс захоче відмовитися від своєї вимоги щодо референдуму в ЄС в обмін на владу, його перемога все одно здригне інституції ЄС.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-