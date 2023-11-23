Перемога ультраправих у Нідерландах стане найгіршим кошмаром ЄС — Politico

Перемога на виборах у Нідерландах ультраправої "Партії свободи" ії лідера Герта Вілдерса, може погрожувати новим розколом у ЄС

Що відомо про ймовірні наслідки перемоги Герта Вілдерса та його партії на виборах у Нідерландах

За інформацією журналістів видання, особливо лякають обіцянки Вілдерса влаштувати референдум з приводу виходу Нідерландів зі складу ЄС.

І хоча останніми тижнями Вілдерс пом’якшив свою антиісламську риторику, немає жодних ознак того, що він хоче послабити свій євроскептицизм після приголомшливої перемоги на виборах, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

На думку авторів публікації, якщо нідерландських виборців не вдасться переконати піти за британцями з ЄС (опитування показують, що це малоймовірно), є всі ознаки того, що уряд під керівництвом Вілдерса все одно "буде кошмаром для Брюсселя".

Чому Брюсселю варто непокоїтись через перемогу ультраправих у Нідерландах

Місце Вілдерса за столом саміту ЄС змінило б динаміку разом з іншими ультраправими та націоналістичними лідерами, які вже займають свої посади. Несподівано політика, яка варіюється від кліматичних дій до реформи ЄС і зброї для України, стане предметом дебатів, - зазначається у матеріалі. Поширити

Автори переконані, що навіть якщо Вілдерс захоче відмовитися від своєї вимоги щодо референдуму в ЄС в обмін на владу, його перемога все одно здригне інституції ЄС.