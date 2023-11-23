Перемога ультраправих у Нідерландах стане найгіршим кошмаром ЄС — Politico
Категорія
Політика
Дата публікації

Перемога ультраправих у Нідерландах стане найгіршим кошмаром ЄС — Politico

Герт Вілдерс
Джерело:  Politico

Перемога на виборах у Нідерландах ультраправої "Партії свободи" ії лідера Герта Вілдерса, може погрожувати новим розколом у ЄС 

Що відомо про ймовірні наслідки перемоги Герта Вілдерса та його партії на виборах у Нідерландах

За інформацією журналістів видання, особливо лякають обіцянки Вілдерса влаштувати референдум з приводу виходу Нідерландів зі складу ЄС.

І хоча останніми тижнями Вілдерс пом’якшив свою антиісламську риторику, немає жодних ознак того, що він хоче послабити свій євроскептицизм після приголомшливої перемоги на виборах, - йдеться у матеріалі видання.

На думку авторів публікації, якщо нідерландських виборців не вдасться переконати піти за британцями з ЄС (опитування показують, що це малоймовірно), є всі ознаки того, що уряд під керівництвом Вілдерса все одно "буде кошмаром для Брюсселя".

Чому Брюсселю варто непокоїтись через перемогу ультраправих у Нідерландах

Місце Вілдерса за столом саміту ЄС змінило б динаміку разом з іншими ультраправими та націоналістичними лідерами, які вже займають свої посади. Несподівано політика, яка варіюється від кліматичних дій до реформи ЄС і зброї для України, стане предметом дебатів, - зазначається у матеріалі.

Автори переконані, що навіть якщо Вілдерс захоче відмовитися від своєї вимоги щодо референдуму в ЄС в обмін на владу, його перемога все одно здригне інституції ЄС.

І якщо центристські партії об’єднаються, щоб не допустити Вілдерса — знову ж таки — пізніше розлюченим голландським виборцям доведеться заплатити ціну, - роблять висновок автори матеріалу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
З Нідерландів відправили перші F-16 для навчання українських пілотів
Винищувач
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
2 млрд євро. Нідерланди виділили додаткову військову допомогу Україні на 2024 рік
Нідерланди
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Вибори у Нідерландах виграли противники допомоги для України
прапор Нідерландів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм